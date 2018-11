Auto in de vangrails Toon Royackers

25 november 2018

Vrijdagavond omstreeks 21.45 uur is een bestuurder geslipt op de Verbindingslaan in Diepenbeek. Zijn wagen belandde daarbij in de vangrails. Maickel V. uit Genk werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.