Artistiek protest tegen bomenkap DIEPENBEKERBOS MOET PLAATS MAKEN VOOR EXTRA INDUSTRIE TOON ROYACKERS

31 januari 2018

02u52 0 Diepenbeek Artistiek protest dezer dagen in het Diepenbekerbos aan het industrieterrein Genk-Zuid. Kunstenaar Jonny Vekemans trekt met vrijwilligers naar het bos langs het kanaal om er onder andere naaktfoto's te maken. Het bos moet in het plan van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) plaats maken voor 50 hectare extra industrie.

Tegen die uitbreiding van het industrieterrein Genk-Zuid op het grondgebied van Diepenbeek rees vroeger trouwens al eens massaal protest. Liefst vierduizend inwoners tekenden tegen het eerste openbaar onderzoek bezwaar aan. In 2007 werd het plan om die reden opgeborgen. Maar nu haalt de Vlaamse regering het toch opnieuw uit de kast. Het gebied ligt dan ook ideaal langs het Albertkanaal voor watergebonden bedrijvigheid.





Op vraag van Limburg

"De beslissing om weer uit te breiden komt er op vraag van Limburg", zo liet minister Schauvliege weten. De extra terreinen vlak aan het bestaande industriegebied Genk-Zuid zijn nodig voor de ontwikkeling van de bedrijven, en ze zorgen voor extra tewerkstelling.





"Onvoorstelbaar", vindt kunstenaar Jonny Vekemans uit Genk. Hij trok de voorbije dagen alweer met modellen het Diepenbekerbos in.





Chroom en nikkel

"Dat heb ik bij het vorige onderzoek ook al eens gedaan. En nu gaan we dus opnieuw van start. Ik dacht trouwens echt dat het plan nu definitief opgeborgen was. Alleen viel het ons in de buurt op dat er weer zoveel bomen gekapt werden in het natuurgebied de Maten vlakbij, en in de zone net langs het kanaal. Dat was om de heide te herstellen vertelden de natuurbeheerders, maar blijkbaar komt het de industrie verdacht goed uit. Want zij willen het bos duidelijk nog steeds weg. Vlakbij ligt hier een grote hoop afval van een metaalbedrijf. De troep waait van de berg recht naar enkele woonwijken, en die gevolgen voelen we duidelijk." Dat bleek ook effectief uit een onderzoek van twee jaar geleden, toen te hoge concentraties chroom, nikkel en mangaan werden gemeten.





Naakt in natuur

"Als mens zijn we kwetsbaar", legt kunstenaar Jonny Vekemans uit. "Dat vergeten we wel eens. Daarom portretteer ik mijn modellen naakt in de natuur, met vaak ook de rauwe industrie als achtergrond. Ik betrekt er soms een doodshoofd bij om alles te illustreren. De modellen zijn vrijwilligers die mee protesteren. Als kunstenaar heb ik alleen deze foto's om te wereld te overtuigen om onze natuur te respecteren." Niet alleen de kunstenaar is trouwens bezorgd, de gemeente Diepenbeek is dat eveneens. "Het college van burgemeester en schepenen maakt zich ernstig zorgen over de impact op de gezondheid", zo liet het bestuur dinsdag weten. "De leefbaarheid van een aantal woonkernen in Diepenbeek komt in het gedrang wanneer het industriegebied Genk-Zuidwest gaat gerealiseerd worden. We zien dan ook geen enkele reden om een positief advies te geven."