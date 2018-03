Appartementsbrand 26 maart 2018

In het centrum van Diepenbeek in de Poststraat is zondagochtend brand uitgebroken in een appartement. Er ontstond paniek en de bewoners van de eerste verdieping werden met lichte rookintoxicatie afgevoerd het ziekenhuis. Het gebouw werd geventileerd en de bewoners konden al snel hun woning weer in. (MMM)