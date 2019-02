Acht maanden cel met uitstel voor oud-ploegleider BVDH

20 februari 2019

12u16 0 Diepenbeek De correctionele rechtbank heeft een 51-jarige man uit Leuven veroordeeld tot acht maanden cel met probatievoorwaarden voor het opzettelijk aanbrengen van slagen en verwondingen bij een Genkse vrouw. De man staat in het wielermilieu bekend als voormalig ploegleider.

De feiten vonden plaats op 6 maart 2016 in Diepenbeek. De man was getrouwd en spreekt over een vriendschapsrelatie, volgens de vrouw ging het om een affaire die al anderhalve maand duurde. Feit is dat het die nacht serieus misgelopen is. De verbalisanten troffen bij aankomst bij de woning verschillenden beelden op de grond aan, de muur en deur hingen vol bloed. Beklaagde sprak over wettige zelfverdediging, maar zijn handelingen staan zelfs hypothetisch niet in verhouding met eventueel voorafgaande actie van de burgerlijke partij. Ook voor uitlokking waren er geen aanwijzingen. Beklaagde krijgt ook een boete van 750 euro. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding van 9.800,34 euro en de rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro betalen.

Zelf diende de man ook een klacht in omdat hij tijdens de feiten ook slagen incasseerde. Zijn gps en bril raakten daarbij beschadigd. In deze zaak wordt het vrouwelijk slachtoffer dus beklaagde. Zij krijgt de opschorting van de straf voor één jaar. Aan de man moet zij op haar beurt een provisionele schadevergoeding van 250 euro betalen, alsook de rechtsplegingsvergoeding van 480 euro.