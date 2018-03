36-jarige man gewond bij slaapkamerbrand 17 maart 2018

Vrijdagmiddag is een 36-jarige man gewond geraakt bij een korte, maar hevige brand in een woning langs het Biezenveld in Diepenbeek.





De bewoner was net thuisgekomeb toen hij het vuur in de slaapkamer ontdekte. Mogelijk was het vuur ontstaan door een oververhitte gsm-oplader. Toen hij de deur opentrok had het vuur zich al in de kamer verspreid. De brandweer snelde ter plaatse. "We konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de rest van het huis", aldus officier Frederick van der Have. "Daar is er wel nogal wat rookschade. Om die reden is het pand voorlopig onbewoonbaar." De bewoner werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot tijdens het blussen de straat af. (RTZ)