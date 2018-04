18 maanden cel voor dronken wegpiraat aan Winterland 21 april 2018

03u08 0 Diepenbeek De politierechtbank heeft de 57-jarige E.L. uit Diepenbeek, die aan Winterland in Hasselt drie twintigers van de baan maaide, veroordeeld tot een rijverbod van drie jaar en een celstraf van achttien maanden, waarvan zes met uitstel. "De uitspraak dat hij zo zat was dat hij niets gemerkt heeft, is zonder meer wraakroepend", stelt de rechter.

De feiten speelden zich af op zaterdag 6 januari rond 20 uur. Drie twintigers in Gent raakten gewond bij de feiten, gelukkig zonder blijvende letsels. De aanrijder vertelde zelf hoe hij samen met zijn broers de namiddag had doorgebracht met heel wat drank. Zelf sprak hij van zeventien pintjes. Na het ongeval reed de beklaagde met een verbrijzelde ruit naar een café in de stationsbuurt, waar hij met een wodka-Red Bull voor zich werd opgepakt. Eerder was de man al vijf keer veroordeeld voor dronken rijden. Uit het pleidooi van advocate Vanessa Penninger bleek dat de man turbulente tijden heeft meegemaakt. "Hij verloor twee broers, een derde broer kreeg een herseninfarct. Hij zorgde voor hem, maar werd zelf ook getroffen door een herseninfarct. Daardoor raakte hij werkonbekwaam. Omdat het risico op een nieuw herseninfarct groot is, zocht de man zijn toevlucht tot de drank", schetste Penninger het beeld van haar cliënt. Ze vroeg dan ook begeleiding voor de man. Naast het rijverbod en de celstraf moet de Diepenbekenaar ook een boete betalen van 9.440 euro, waarvan 3.200 euro met uitstel. Aan twee burgerlijke partijen moet hij provisioneel 1.500 en 500 euro geven. Uiteindelijk verklaarde de rechtbank E.L. ook lichamelijk ongeschikt om nog met een wagen te rijden. (BVDH)