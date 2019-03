“Zo’n wijnkelder kom je maar één keer in je leven tegen”: Doris Vroom van Winefield’s Auctioneers “Wijnmakelaarsunie Museum Collection”: de grootste wijncollectie van de Benelux ooit onder de hamer Dirk Selis

13 maart 2019

17u28 0 Diepenbeek De Wijnmakelaarsunie, ooit de grootste wijnimporteur van België, werd in juni 2018 failliet verklaard. De Wijnmakelaarsunie stond bekend als dé Belgische distributeur van iconische wijnhuizen als Leroy, Romanée-Conti en Petrus. Tijdens hun ruim 50-jarige bestaan, bouwde de unie een unieke wijnverzameling op, die zij tentoonstelden in hun wijnkelders in Diepenbeek. Die gaan nu onder de hamer.

De betonnen bewaarkelder onder de Diepenbeekse Wijnmakelaarsunie is een paradijs voor wijnliefhebbers. Meters Château Margaux, La Tour, Le Pin en Mouton staan er gestapeld. Er pronkt tussen een rij Château Lafite-Rothschild zelfs een exemplaar van 1982. Eind 2010 werden hiervan nog twaalf flessen verkocht voor 40.250 euro. In een grote houten kist onder glas prijken alle jaargangen Mouton Rothschild sinds 1945. Sindsdien liet het huis etiketten ontwerpen door kunstenaars als Picasso en Miro. Prijs: 1000 tot 12.000 euro per fles. In totaal zo’n 130.000 flessen. Maar het levenswerk van John Monard werd failliet verklaard. John Monard behoort overigens tot de erg discrete Monard-familie wiens oudste broer Georges ooit tot het beruchte ‘wonderbureau’ van de CVP-jongeren behoorde, met onder meer Jean-Luc Dehaene en Wilfried Martens en later doorgroeide tot de primus inter pares van de Vlaamse en federale administratie. Ook een ronkende naam als die van Justin Onclin, vandaag de grootste wijnmakelaar op de Belgische markt, begon ooit als commercieel directeur van de toenmalige Wijnmakelaarsunie in 1979 waar hij de passie voor het product van John Monard meekreeg. Om maar te zeggen dat John Monard in het topsegment van de Belgische elite meedraaide.

Bikkelhard

Maar de concurrentie was bikkelhard, want de Belgische wijnhandelaren betwisten onderling slechts een kwart van de wijnmarkt: de rest wordt ingenomen door de supermarkten en grote makelaars. Daarnaast kan de Belgische wijnliefhebber nu ook terecht bij steeds meer buitenlandse online wijnshops met een groter assortiment, snelle levering en scherpe prijzen. De e-commerce van wijnen staat hier nog niet op dat niveau. Kortom, De Wijnmakelaarsunie is niet meer. Curator Hubert Berghs vertrouwde de unieke collectie toe aan veilinghuis Troostwijk Auctions. Omwille van het exclusieve karakter van een aantal wijnen werkt Troostwijk samen met het in wijn gespecialiseerde veilinghuis Winefield’s Auctioneers. De eerste top kavels gaan op 24 maart live onder de hamer bij Wijnkasteel Genoels-Elderen, vlakbij de voormalige kelders van de Wijnmakelaarsunie in België. Een kleine week nadat Troostwijk op 18 maart online gaat met een deel van de collectie. “We zijn nu zo ver dat we de ruim 130.000 flessen tussen de twee veilingplatforms hebben verdeeld, het is voor ons van belang secuur te bepalen waar welke wijnen het beste geveild kunnen worden om voor de schuldeisers het maximale eruit te kunnen halen”, zegt Andy Vons, van Troostwijk Auctions.

Magnum Mouton Rothschild 1947

“Een kelder als deze kom je als wijnveiler maar een keer in je leven tegen, elke kist die opengaat onthult weer een uitzonderlijk fles”, aldus Doris Vroom van Winefield’s Auctioneers. “Stel je voor, de grootste collectie Leroy ter wereld in één verzameling. Duval-Leroy is het in 1859 opgericht iconische champagnehuis. Een deel van die Leroy’s is al getaxeerd en beschreven voor de eerste veiling. Daarnaast bestaat de eerste veiling uit ander Bourgogne iconen als Domaine La Romanée-Conti, Coche-Dury en Clos de Tart. Voor een magnum Romanee-Conti 2005 zal een koper minstens € 25.000 moeten neerleggen” Er zitten gerijpte flessen bij zoals een selectie vintage ports uit de legendarische jaren 1963 en 1945. Maar Petrus en andere Bordeaux huizen ontbreken ook niet. “Mijn wijnhart begon wel sneller te kloppen toen ik de magnum Mouton Rothschild 1947 kon authentiseren. Hij is in uitzonderlijk goede staat, dus dat is toch wel een snoepje in deze eerste veiling wat mij betreft.” zegt Doris. De waarde van deze enkele fles wordt geschat op € 7100- €10.400.

Meerdere veilingen

Vanaf medio maart zullen er meerdere live en online veilingen worden georganiseerd. Zowel op www.troostwijkauctions.com/wine als op www.winefields.com kan de veilingkalender gevonden worden.