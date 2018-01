"Onze bussen rijden jaarlijks 62 keer rond de wereld" BUSMAATSCHAPPIJ EN FAMILIEBEDRIJF DE ZIGEUNER BESTAAT 70 JAAR XAVIER LENAERS

02u31 0 Mine Dalemans De broers bij de huidige en aanzienlijke vloot van De Zigeuner. Diepenbeek De Zigeuner, een begrip in de wereld van de touringcars en één van de oudste busmaatschappijen van Limburg, bestaat 70 jaar. Hubert Vanheusden stond aan de wieg van het familiebedrijf dat vandaag gerund wordt door z'n drie zonen Jan (58), Rik (64) en Paul (62). "Met de bus rijden en een eigen zaak hebben, dat was z'n droom. Tot z'n 80ste heeft hij dan ook met de bus gereden", klinkt het.

Voor hij met De Zigeuner begon, zat hij al achter het stuur van een bus bij Vandermeulen uit Antwerpen. "Hij had daar toen al veel voor over", weet Rik, zaakvoerder van De Zigeuner. "Zo reed hij - stel je voor - met de fiets vanuit Diepenbeek naar Antwerpen, waar hij dan geregeld bleef overnachten. Moeder bracht hem dan in een kevertje verse kleren." Wat bij haar de uitspraak uitlokte dat hij pendelde als een zigeuner. De naam voor z'n busbedrijf De Zigeuner, dat hij in 1947 boven de doopvont hield, was geboren.





Mine Dalemans Broers Rik,Paul en Jan met hun vader Hubert bij enkele bussen van hun maatschappij.

Hun voorbeeld

Vader Vanheusden kocht een tweedehandsbus en deed dagreizen naar Blankenberge, de zoo van Antwerpen en de Ardennen. Hij trok met volle bussen naar Lourdes en Spanje. De Zigeuner groeide gestaag onder zijn leiding. "Onze pa was een harde werker. Hij was streng, maar rechtvaardig. Vooral stiptheid was heilig voor hem." Al die waarden kregen z'n drie zonen met de paplepel ingegeven. "Al van toen we twaalf waren reden we thuis met een bus", vertelt Jan Vanheusden, die bij de familiezaak gaat over technische kwesties van de vloot die vandaag 80 bussen telt en over de 100 mensen tewerkstelt. "We zijn met de bussen opgegroeid. We poetsten en deden herstelingen. En we rijden vandaag nog altijd zelf met een bus. Het zit in ons DNA. We springen in als we chauffeurs tekort hebben."





Mine Dalemans Een van de eerste exemplaren van de maatschappij.

Uitbouw

Hubert Vanheusden stierf op zijn 97ste, maar had wel de kiem gelegd van De Zigeuners. Z'n drie zonen hebben het bedrijf daarna verder uitgebouwd tot een grote speler in de sector. "We hebben 30 bussen die dagelijks voor scholen rijden", legt Paul, verantwoordelijk voor de schoolritten, uit. "We beschikken over 10 oldtimers waarmee we speciale uitstappen doen. Voor toeristen rijden 40 touringcars. Van Noordkaap tot Griekenland doen we ritten. Jaarlijks rijden ze samen meer dan 62 keer rond de aarde. Per jaar kopen we tot 10 nieuwe bussen aan, goed voor een jaarlijkse investering van 2 miljoen euro", besluit Paul.