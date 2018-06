"Neen, ik ga dat praeseslint niet restylen" JBC-telg pas tweede vrouw aan het hoofd van studentenvereniging Hermes TOON ROYACKERS

02 juni 2018

02u35 0 Diepenbeek Een praeseslint op vrouwenmaat voor Hermes, de grootste studentenvereniging van Limburg. En het is Anaïs Claes (23) - telg van de familie achter kledingketen JBC - die 'm mag omgorden, en zo aan het hoofd komt te staan van goed 1.500 studenten. "Feestjes en cantussen zijn uiteraard belangrijk, maar het mag ook iets meer zijn. En een vrouwelijke touch is zeker op zijn plaats."

Traditie in Diepenbeek: net voor de start van de examens worden de 'praesesverkiezingen' gehouden. En deze keer hesen de Limburgse studenten uit de economische richtingen een vrouwelijke leider in het zadel - nog maar de tweede keer in 33 jaar. Nog even wachten tot het volgende academiejaar begint, en dan is Anaïs Claes - zelf studente Toegepaste Economische Wetenschappen - echt aan zet.





Hoe word je eigenlijk praeses?

"Het is een hele onderneming. Er wordt verwacht dat je allerlei dingen organiseert - je krijgt de steun van al die studenten niet vanzelf. We zijn begonnen met de verkoop van snoepzakjes om geld in te zamelen. Uiteindelijk hebben we, ook via sponsors, een budget van 10.000 euro weten te verzamelen. Genoeg om héél erg op te vallen en de studenten te overtuigen. Maar die aanloop alleen al is een hele verantwoordelijkheid, want het is in het verleden al foutgelopen hoor. Denk dan aan praeseskandidaten die niet verkozen geraken en met schulden achterblijven."





Klinkt alsof je daar best twee keer over nadenkt?

"Ja, maar gelukkig hebben we een heel goed jaar, en vooral een heel goed team. We hebben zotte dingen gedaan. Feestjes natuurlijk - dat hoort erbij. We hebben campagne gevoerd als 'SinterClaesje', met een sinterklaasmijtertje. En we hebben onze 'colorfight' gehad, waarvan de opbrengst naar SOS Kinderdorpen ging. Ook aan het Wereldnatuurfonds hebben we een bedrag geschonken. En dat is toch een nieuwe focus. Ik vind dat het niet alleen om drinken en feestvieren moet gaan. Een TD of cantus zijn belangrijk, maar het mag ook iets meer zijn."





Dus: het grootste organisatorische talent krijgt de meeste stemmen en wordt de

nieuwe praeses?

"Zo gaat het vaak. Maar mijn tegenkandidaat heeft in de loop van de race afgehaakt. Blijkbaar waren we nogal overtuigend. (lacht) Plots kreeg ik berichtjes uit zijn team, met de vraag of ze mijn groep niet mochten vervoegen. Dat was een bizar moment, want zo wist ik even later al dat ik het zou halen. Ik heb eventjes gehuild van geluk. Mijn papa (Bart Claes, red.) was trots, maar hij hamerde er ook op dat ik mijn studies niet mocht verwaarlozen. Dat heb ik hem uiteraard beloofd."





Ga je nu die praeseslinten restylen? Je komt tenslotte uit een heel bekende Limburgse modefamilie.

"(lacht) Helemaal niet! Tradities zijn er om in ere te houden, en ik wil dat binnen Hermes niet anders zien. Dat lint blijft dus wat het is."





Je bent nog maar de tweede vrouwelijke praeses van Hermes. Ging dat gemakkelijk?

"Neen. In de voorgaande jaren zijn er nog vrouwelijke kandidates geweest, maar die hebben telkens het onderspit moeten delven tegen een mannelijke tegenkandidaat. Toen ik eraan begon heb ik ook de twijfel rondom mij gevoeld. Gaat dat hier wel lukken? Hebben we niet al bij voorbaat verloren? Je moet alleszins een tandje bijsteken en er zelf hard voor gaan. Van een man wordt gedacht dat die wel organisatietalent heeft, maar dames moeten zich eerst bewijzen. En dus wou ik laten zien dat we iets strafs konden doen met het hele team."





Pakken vrouwen de dingen zoveel anders aan?

"Ik weet niet of het komt doordat ik een vrouw ben, maar ik probeer het toch anders te doen. Ik wil dat de hele groep zich goed voelt. Het praesesschap is er niet om jezelf in de kijker te plaatsen. We maken er wel samen werk van dat het hier in Diepenbeek leuk is om te studeren. En ik krijg ook soms tips van papa - hij heeft ervaring met leiding geven, hé. Soms hangt er al eens een negatieve sfeer en worden er harde dingen gezegd. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe haal je het beste uit iedereen? Dat heeft hij mij geleerd."





Is het wel leuk om in Diepenbeek en Hasselt te studeren? Zijn Leuven en Gent niet cooler?

"Maar neen! Dat het hier kleinschaliger is, vind ik net een voordeel. Sommige studenten lopen verloren in die grotere universiteitssteden. Hier in Limburg is het wat gemoedelijker en kleiner. We kennen elkaar. Leuk, toch?"





Ze klagen in Diepenbeek anders wel eens over overlast...

"Goh, ik merk dat de regels de laatste jaren alsmaar strenger worden. Na middernacht mogen we niet altijd nog iets buiten doen. Ik begrijp dat het leefbaar moet zijn voor de omgeving, maar als je een goede universiteit wilt, dan hoort daar een studentenleven bij. Het moet ook allemaal mogelijk blijven."





Tot slot: na Hermes aan het hoofd van JBC?

"Zot... Dat weet ik nog niet. Ik ben gefascineerd door kleding en retail, dat wel. Maar ik zoek mijn eigen weg. Al heb ik zeker ambitie. Misschien wordt het iets groot, misschien ook iets klein en leuk. Ik ontdek het allemaal nog wel. Maar nu eerst blokken - en een bruisend studentenleven in Diepenbeek op poten zetten!"