"Hij had zijn snelheid moeten aanpassen" BESTUURDER VERANTWOORDELIJK VOOR DODELIJK ONGEVAL BOUDEWIJNLAAN BIRGER VANDAEL

19 april 2018

02u53 0 Diepenbeek De politierechtbank van Hasselt heeft een celstraf van drie maanden met uitstel en een rijverbod van zes maanden uitgesproken voor de 26-jarige Maasmechelaar die aan het stuur zat bij het dodelijk ongeval in Diepenbeek op 2 oktober 2016. Ondanks de kwalijke reputatie van de Boudewijnlaan, ligt de fout van het ongeval volgens de rechtbank bij de onaangepaste snelheid van de Volkswagen Golf.

Sinds het ongeval werden er op de Boudewijnlaan al enkele aanpassingen gedaan. "Zo werd de snelheid verlaagd van 120 naar 90 km/uur en kreeg de beruchte 'dodelijke boom' een betonnen stootrand", stelt burgemeester Patrick Hermans (Puur Diepenbeek). "We hebben indertijd een lijst van mogelijke maatregelen doorgegeven. We zijn nu tevreden, al zijn er nog enkele mogelijkheden zoals het verbeteren van de verlichting." Ondanks de reputatie van de Boudewijnlaan werd er in het vonnis geen rekening mee gehouden. "Er zijn hier tussen 2014 en 2016 negen ongevallen geweest, waarvan vijf ten gevolge van controleverlies over het stuur. Toch zijn er niet noodzakelijk bijzondere gelijkenissen met huidig ongeval en dit leidt evenmin noodzakelijk tot de conclusie dat er sprake zou zijn van een abnormale gevaarsituatie", klinkt het.





De rechtbank blijft dus bij de conclusie dat de fout bij de chauffeur ligt. Tijdens de behandeling werd al aangehaald dat het natte wegdek, de bijna versleten handen en de hoge, maar niet onreglementaire snelheid (tussen 105 en 124 km/uur) de chauffeur kwalijk werden genomen.





"Het is aan de bestuurder om over zijn eigen veiligheid en die van de inzittenden te waken. Beklaagde had zijn snelheid moeten aanpassen. We hechten geen geloof aan het verweer dat hij moest uitwijken voor een onvoorzienbare hindernis."





Gordel

Bij het ongeval kwam Rania Tilmidi en Tom Goossens om het leven. Uit het vonnis blijkt dat die laatste de enige was die een gordel droeg. "Dat maakt me toch wel een beetje fier, want ik heb er jaren op gehamerd", vertelt zijn mama Emmanuëlla Wyckmans.





"Niet boos"

"Ik ben trouwens helemaal niet boos op de bestuurder en vind het jammer dat hij een rijverbod krijgt, want hij volgt een opleiding en zo wordt het moeilijk. Dan vind ik het erger dat ik van de politie mijn zoon niet meer mocht zien na het ongeval, terwijl ik daar alle recht op had. Het moet ook eens stoppen dat mensen maar blijven reageren op het rijgedrag van de jeugd, want ouderen zijn veel erger. Hoe dan ook zal ik dit verlies nooit een plaats kunnen geven. Daarom vind ik het mooi als mensen zeggen dat ze me wel willen helpen, maar het gewoon niet kunnen", vertelt ze. De zaak wordt in voortzetting behandeld op 16 januari 2019. Nu al moet beklaagde in totaal 20.000 euro betalen aan de vader en zus van Tom. Voor de moeder werd een deskundige aangesteld.