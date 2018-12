“Fusie wordt stilaan onvermijdelijk” Diepenbeek en Kortessem denken weer aan verloving Toon Royackers

20 december 2018

16u38 0 Diepenbeek Diepenbeek en Kortessem lonken weer naar elkaar. Beide gemeenten hadden tot vorig jaar al eens vergaande fusiegesprekken, maar die zijn vooral door de aankomende gemeenteraadsverkiezingen niet verder gezet. De nieuwe burgemeester van Diepenbeek wil de draad terug opnemen. “We beginnen met samenwerken, gaan hopelijk naar een verloving, en als het klikt gaan we trouwen,” kondigt Rik Kriekels (N-VA) van Diepenbeek romantisch aan. Ook burgemeester Tom Thijsen (CD&V) wil opnieuw spreken.

“Het gaat er voor mij om dat we het beste bereiken voor de Diepenbekenaar,” legt Kriekels uit. “En dat lukt gewoon heel moeilijk als gemeente alleen. Een voorbeeldje? Ons Sociaal Huis krijgt mensen met heel verschillende problemen over de vloer. We hebben niet altijd de knowhow in huis om die allemaal op te lossen. In het noorden van onze provincie hebben ze precies daarom een hele zorgregio opgericht, en wisselen ze de expertise aan elkaar uit. Dat is nodig ook, om voor iedereen het beste te krijgen. Op zijn minst gaan we dus met meer gemeenten moeten samenwerken. Nog een voorbeeld? Wij hebben een goede mobiliteitsambtenaar. Maar die kan natuurlijk alleen maar fietspaden tekenen tot aan de gemeentegrens. Andere gemeenten hebben zo geen ambtenaar in huis. Het kost ook allemaal veel geld. Zestig procent van onze budgetten gaat nu al naar personeelskosten. En die worden al overladen met werk. Daarbij vrees ik dat onze middelen de volgende jaren nog schaarser gaan worden door de vergrijzingsgolf. Samenwerking is op termijn gewoon onvermijdelijk. Zeker als je wilt dat je inwoners de beste service krijgen.”

Voorkeur voor Kortessem

De voorbije jaren waren er dan ook al intensieve gesprekken tussen Diepenbeek en Kortessem. “We hebben zelfs al op het Kabinet van Vlaams Minister Homans gezeten om een fusie uit te werken,” verklapt burgemeester Kriekels. “Maar we zijn niet echt tot de finish geraakt. Heel jammer. Soms ligt het moeilijk omdat meer mensen burgemeester of schepen willen worden. Dat zullen we toch van ons moeten zetten, in het belang van de inwoners. Diepenbeek is eerder landelijk, en daarom denk ik dat een fusie met Kortessem het meest logisch is. Maar ik sluit niets uit. Ook met Hasselt, Bilzen en Genk wil ik best het gesprek aangaan.”

Politiezone

Collega Tom Thijsen (CD&V) van Kortessem is alvast enthousiast. “Ik had de voorbije jaren inderdaad goede gesprekken met Patrick Hermans, als burgemeester van Diepenbeek. Het is fijn om te horen dat de nieuwe burgervader helemaal op dezelfde golflengte zit. Er zijn wel wat problemen: zo horen we allebei tot een andere politiezone. Dat kan je niet op korte termijn veranderen. Maar meer samenwerken wil ik zeker snel doen. En inderdaad: van een verloving kan op termijn een huwelijk komen. Laten we daarover spreken.”