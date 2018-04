'Dodelijke boom' achter betonnen rand GEMEENTE HOOPT NOG OP TRAJECTCONTROLE OP BOUDEWIJNLAAN TOON ROYACKERS

07 april 2018

02u49 0 Diepenbeek De 'meest dodelijke boom van Vlaanderen' staat sinds deze week eindelijk achter een dikke betonnen stootrand. Op de bewuste horrorplek aan de Boudewijnlaan in Diepenbeek gingen de voorbije jaren al veel bestuurders uit de bocht, om er tegen die boom te knallen. Vaak met tragische afloop. Dat moet nu verleden tijd zijn.

Wie van Genk over de Boudewijnlaan in Diepenbeek rijdt, heeft ze mogelijk al zien staan: de lange rij betonblokken net naast de rijbaan. Die beginnen net voorbij het sluizencomplex en gaan tot aan de brug van de Bewel. Ze staan op de plek waar vroeger het fietspad liep. Het is ook naar die flauwe bocht dat de hulpdiensten de voorbije jaren al meermaals moesten uitrukken voor zware ongevallen.





Twee weken geleden nog maar werd het proces gevoerd van het ongeval van 2 oktober 2016, toen twee jonge mensen er het leven lieten. De bestuurder was destijds geslipt en precies daar van de rijbaan geraakt. Twee jongeren van 21 en 25 jaar uit Maasmechelen overleefden de klap niet. Hun foto's en herinneringen hangen nog altijd aan de bewuste boom.





"Overheid nalatig"

Op dat proces noemde advocaat Pascal Quadflieg de Vlaamse overheid nalatig. "Die wist immers dat er een probleem was met de Boudewijnlaan. Er zijn daar veel ongevallen gebeurd. Tussen 2014 en 2016 zijn over een afstand van 300 meter negen ongevallen gebeurd. De weg is vooral slecht ontworpen, en de meest dodelijke boom van Vlaanderen staat op die plek. Zonder aanwijsbare reden gaan daar mensen van de baan. Het gaat hier om onveilige infrastructuur, waarbij de minister niet meteen de nodige maatregelen heeft getroffen. Pas later werd een nieuw wegdek gelegd, het fietspad afgeschaft en de toegelaten snelheid verlaagd."





Vangrails

"We waren eigenlijk vragende partij voor vangrails", legt burgemeester Patrick Hermans (Puur) van Diepenbeek uit.





"Nu heeft het gewest eindelijk toch al deze betonnen stootranden geplaatst. Een vooruitgang. Als er nog bestuurders gaan slippen, kunnen ze toch al niet meer van de rijbaan. Elk ongeval is er één te veel, ook die met lichtgewonden, maar dit was natuurlijk wel een heel droevige plek. Ik ben opgelucht dat deze blokken er nu staan. Hopelijk zullen ze ons veel ellende besparen. Het wegdek is intussen ook al vernieuwd en de snelheid is verlaagd naar negentig kilometer per uur vanaf het sluizencomplex. Allemaal zaken die we als gemeente gevraagd hadden. Zelf zijn we trouwens nog voorstander van trajectcontrole, om eventuele snelheidsduivels af te schrikken en van een betere verlichting. Hopelijk worden die zaken nog onderzocht."