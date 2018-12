‘Buzhalte’ is weer bushalte Hilarische fout al na één week hersteld Toon Royackers

03 december 2018

16u20 1 Diepenbeek Hilariteit op Facebook vorige week. Arbeiders hadden in de Toekomststraat in Diepenbeek een nieuwe bushalte beklinkerd aan basisschool De Loep, maar het was de leerlingen meteen opgevallen dat er een taalfoutje geslopen was in hun nieuwe halte.

In plaats van ‘bus’ stond er namelijk in grote letters ‘buz’ voor de school. Al stond de ‘z’ van ‘buz’ wel in spiegelbeeld. Foto’s op Facebook gingen meteen rond en zorgden voor veel jolijt. Volgens de arbeiders zelf is het maken van ‘S’ in klinkers nu eenmaal niet makkelijk. Maar na de commotie op internet werd van de ‘buz’ maandagmorgen toch maar snel weer een ‘bus’ gemaakt.