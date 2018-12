Dief steelt koplampen van peperdure BMW Vader en zoon achtervolgen dief die vermoedelijk ook in andere straat toesloeg Toon Verheijen

04 december 2018

13u03 1 De politie Noorderkempen is een onderzoek gestart naar aanleiding van twee diefstallen van koplampen in de wijk Buizelhoek. In de Salm Salmstraat achtervolgende een vader en zoon een verdachte, maar ze konden hem net niet tegenhouden. In de Heidries lukte de diefstal wel, maar die buit werd teruggevonden in de Salm Salmstraat. De wagen van eigenaar Willy werd vorig jaar ook al eens gestript.

De feiten werden afgelopen nacht gepleegd in zowel de Heidries en de Salm Salmstraat. In die laatste straat in de wijk Buizelhoek liep het ‘fout’ voor de dader. “Ik hoorde een soort gekraak en mijn vrouw zei meteen: ja het is weer prijs, vertelt bewoner Willy. “Vanuit het raam zag ik iemand aan mijn wagen prutsen. Ik heb meteen mijn zijn opgetrommeld met de boodschap: komaan, deze keer hebben we hem.” Willy en zijn zoon liepen naar buiten en konden de dief op heterdaad betrappen. “Maar hij was net iets atletischer gebouwd en sprong als een hinde over de gesloten poort toen we hem wilden tegenhouden. We zijn hem achterna gelopen, maar hebben na een tijdje de achtervolging moeten staken. We hadden hem echt bijna, hadden we een fractie sneller geweest dan had hij die meter voorsprong niet gehad. Jammer, maar het is zo.”

Buit

Uiteindelijk heeft de dader niets kunnen buitmaken, want de twee koplampen die hij al uit de BMW van Willy had gebroken - het was zeker geen vakmanschap want ook de hele bumper is vernield - liet de dief achter in een plastic zak. In een fietspad/voetweg aan de overkant werd een fietsje teruggevonden én een zak met koplampen die de dader vermoedelijk kort daarvoor had buitgemaakt aan de Heidries, een beetje verderop. “Vorig jaar sloegen onbekenden rond dezelfde periode ook al eens toe, maar toen hadden ze mijn wagen bijna volledig gestript. De schade liep toen op tot 35.000 euro. Nu zal het ook al snel 10.000 euro zijn of meer. Ik had vorig jaar al het gevoel dat ze zouden terugkomen. Een heel jaar lang hebben we daar echt rekening mee gehouden. En uiteindelijk krijg ik gelijk. Het is ook de meest geliefkoosde periode voor die mannen. Slecht weer, veel wind, regen. Dat zorg voor lawaai buiten en dan worden ze minder snel gehoord.”

Tekenen

Willy had maandagavond zelfs al een akelig gevoel dat ze zouden terugkomen. “De buitenverlichting van de poort werkte ineens niet meer. En toen ik ‘s avonds nog iets uit de koffer van de wagen van mijn vrouw ging halen, deed de ontgrendeling van mijn wagen plots raad”, zegt Willy. “Ik probeerde de wagen open te krijgen, maar dat lukte niet. Ik heb dan de wagen zelf ontgrendeld en opnieuw vastgemaakt. Daardoor zijn ze vermoedelijk uiteindelijk niet in de wagen geraakt, maar ik vrees dus dat ze met zo’n speciaal apparaatje de code van mijn wagen gekraakt hebben.”

Omstreeks 4 uur werd door de politie ook nog een opsporingsbericht verspreid via het buurtinformatienetwerk. Er werd nog een speractie gehouden, maar dat leverde ook niets op. Enkele dagen geleden werd er ook al eens een inbraak gepleegd in de Heidries. Die vermoedelijke daders werden later in Kalmthout opgepakt nadat een van hen zich onder een mesthoop had verstopt.