Dief steelt koplampen (maar moet een setje achterlaten) Toon Verheijen

04 december 2018

13u03 0 De politie Noorderkempen is een onderzoek gestart naar aanleiding van twee diefstallen van koplampen in gebuurte Buizelhoek.

De feiten werden afgelopen nacht gepleegd in zowel de Heidries en de Salm Salmstraat. Bij een van de feiten werd de verdacht betrapt en ging hij lopen in de richting van de Gelmelstraat. De politie kwam ter plaatse en hield nog een zoekactie, maar dat leverde niets op. Ook het buurtinformatienetwerk werd opgestart, maar ook dat leverde niets op.

Eén set koplampen is later nog wel teruggevonden, maar het tweede heeft de dader vermoedelijk toch kunnen meenemen.

Enkele dagen geleden werd er ook al eens een inbraak gepleegd in de Heidries. Die vermoedelijke daders werden later in Kalmthout opgepakt nadat een van hen zich onder een mesthoop had verstopt.