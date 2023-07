Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: Thibaut (6) wordt gebeten door giftige slang en Nadia heeft syndroom van Down, maar viert 70ste verjaardag

Volledig scherm Ivo Bervoets met zijn kleinzoon, de zoon van Ilse. © RV

1. Net als drie medebewoners van woonzorgcentrum Corsala in Beringen begon Ivo Bervoets (77) vrijdagochtend plots te zweten en te beven. Maar waar de drie anderen intussen aan de beterhand zijn, bezweek de man. En intussen loopt er ook een gerechtelijk onderzoek. “Het idee dat papa maandag op die autopsietafel moet liggen, is hard”, reageert dochter Ilse.

Volledig scherm Nadia waar ze zich het beste voelt: op de dansvloer dansend tijdens een live optreden © Maxime Petit

2. Nadia Deruyter heeft zondag haar zeventigste verjaardag gevierd in feestzaal d’Hoeve in Dadizele. Niets minder dan een mijlpaal voor de goedlachse dame, want het is eerder uitzonderlijk dat mensen met het syndroom van Down die leeftijd bereiken. Boezemvriendin Paulette Wydoodt, die het feest organiseerde, deelt al 24 jaar lief en leed met haar. “Nadia leerde ons het leven door een roze bril zien.”

Volledig scherm Thibaut herstelt in het ziekenhuis na een beet van een zandadder (l.). © Benny Trapp voor Wikipedia / Alexander Spriet

3. Het heeft niet veel gescheeld voor de jonge Thibaut (6) uit Deinze. Op reis in Kroatië werd hij gebeten door een zandadder, één van de giftigste slangen van Europa. “In het ziekenhuis zeiden de dokters dat ze er alles aan zouden doen om hem te helpen, maar dat hij het mogelijk niet zou halen”, reageert papa Alexander Spriet (36). “Dat was even een reality-check.” Een horror-verhaal op reis.

Volledig scherm Enkele festivalgangers op Tomorrowland zijn op schok met hun ouders, zoals Jenthe en Celisa met hun mama Veerle en papa Carlo © Klaas De Scheirder

4. Op het festivalterrein van Tomorrowland in Boom en Rumst zijn op dit moment talloze twintigers en dertigers te vinden. Al voelen ook veertigplussers zich als een vis in het water op het dancefestival. Enkelingen feesten er zelfs met hun kinderen. “Ons gezin is voor de eerste keer op Tomorrowland, op vraag van papa”, glimlacht de 26-jarige Celisa uit Kortessem.

Volledig scherm Jimmy Decat ging met zijn bus van de rijweg en overleed © RV / RV

5. De buschauffeur die zaterdagmiddag verongelukte in Heers is de 43-jarige Jimmy Decat. De man uit Gingelom kreeg een hartaanval achter het stuur. Hij was nog even bij bewustzijn, maar bezweek uiteindelijk in het ziekenhuis. “Jimmy wilde zich engageren voor de gemeente en werkte hard”, vertelt Kristof Schiepers, partijgenoot van Jimmy bij Graag Gingelom.

Volledig scherm De 280 bierbakken hebben samen zo'n waarde van 1.300 euro © RV

6. Van je vrienden moet je het hebben. Of toch wat originele huwelijkscadeau’s betreft. Margit Jacobs en Dave Swinnen stapten vrijdag in het huwelijksbootje en kregen bij het avondfeest een foto getoond van hun cadeau. 1.300 euro via de voetbalvrienden van Dave, maar dan wel in leeggoed. “Het is intussen al opgeruimd”, lacht Margit.

