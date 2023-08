Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: Sylvia (43) wandelt Dodentocht uit nadat ex haar twee kinderen vermoordde en buren zijn snoepjesfabriek Joris beu

Volledig scherm Prins Laurent op bezoek bij Confiserie Joris. © Baert Marc / kos

1. Confiserie Joris, bekend van de snoepjes, wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Reden? Buren hebben klacht ingediend vanwege... geluidsoverlast. “We werken beiden op sommige dagen van thuis. En als we ziek zijn, dan kunnen we niet uitrusten door het geluid dat tot hier komt”, klinkt het. Bij Joris snappen ze er niets van.

Volledig scherm Brandon Dewulf (24) en zijn vriendin Kira Sergeys. © RV / Alexander Haezebrouck

2. Een 24-jarige jongeman is vrijdagochtend levenloos aangetroffen in zijn kleine studio in Tielt. Al snel bleek dat Brandon Dewulf met geweld om het leven werd gebracht. Zijn verloofde Kira getuigt aan HLN: “Mijn vriend kreeg ruzie met zogezegde ‘vrienden’. Toen hij vroeg om weg te gaan, liep het helemaal mis.”

3. Overmand door emoties bereikte Sylvia Voorspools uit Temse zaterdagavond de eindmeet van de Dodentocht in Bornem. Ze wandelde 100 kilometer om de nagedachtenis te eren aan haar kinderen Sebastiaan (3) en Hannelore (6) die vijftien jaar geleden om het leven werden gebracht door haar ex die daarna zelfmoord pleegde. Geflankeerd door drie voormalige klasgenoten van Sebastiaan en Hannelore, enkele vrienden en haar zoon en dochter bracht ze de helse tocht tot een goed einde.

Volledig scherm Bezoekers van metalfestival Alcatraz die een tattoo met daarachter een verhaal op hun lichaam plaatsten. © Henk Deleu

4. Tatoeages en metalheads, het is een onlosmakelijke combinatie. Op het muziekfestival Alcatraz in Kortrijk blijkt dat nog eens overduidelijk, want het lijkt wel dat je zonder tattoo niet tot de club behoort. We vonden vijf metalfans bereid om het verhaal achter hun tatoeage met ons te delen. Iemand plaatste een gorilla op zijn arm als souvenir aan een Afrikareis, een ander liet voor elk van zijn twee zonen een dier tatoeëren. “Ik zie mijn jongens graag en op die manier zijn ze altijd een beetje bij mij.”

Volledig scherm Alain en Sabine in hun tuin in de Curegemstraat in Erps-Kwerps, met op de achtergrond een landend vliegtuig. © Vertommen

5. We horen ze allemaal weleens boven onze hoofden vliegen, maar sommige omwonenden van de luchthaven kunnen de vliegtuigen haast aanraken. Wij trekken deze zomer naar de naaste buren van Brussels Airport. Vandaag houden we halt in de nieuwbouwwoning van Alain Van der Borght (53) en Sabine Van Dyck (49) in Erps-Kwerps. “Na jaren in Vilvoorde te hebben gewoond, waren we op zoek naar rust”, aldus het koppel.

Volledig scherm Florine Minot vandaag de dag en in 1934 als 17-jarig meisje. © Bollen / Bollen

6. Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. In het WZC Vondelhof in Roosbeek (Boutersem) woont de kranige Florine Minot (105), afkomstig uit Tienen. Wij mochten langsgaan voor een babbel en... een goeie donkere Leffe. “Eigenlijk drink ik zo eentje voor het slapengaan, maar tijdens de dag kan het ook wel smaken”, lacht de dame die ons meeneemt in haar leven.

Volledig scherm Jordy in zijn regenwaterbad en met een vers stukje van een everzwijn. De 31-jarige natuurmens is van alle markten thuis. © Bart Borgerhoff / Bart Borgerhoff

7. “Mensen noemen mij al eens raar, of vinden het gek hoe ik leef. Maar zij spoelen alle dagen hun kak door met helder drinkwater. Wie is hier dan eigenlijk de gek?” Aan het woord is Jordy, een 31-jarige Maaslander die samen met zijn vriendin Leentje in een klein huisje in Neeroeteren woont. In die grote tuin neemt hij alle dagen een regenwaterbad, trok hij deze zomer 100 kilo aardappelen uit de grond, vlecht hij de mooiste zaken én bakt hij zelf brood. En zijn Leentje? Die kijkt al lang niet meer op wanneer Jordy ‘roadkill’ mee naar huis neemt als avondmaal.

