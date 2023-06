Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: Romy (26) uit Beveren overlijdt in Australië na fatale crash en acht dapperen wagen zich aan BK ‘chilipepers eten’

1. Ze beleefde er onvergetelijke avonturen, maar door een fatale val met haar scooter verloor ze in Australië ook het leven. De 26-jarige rugzaktoeriste Romy Styleman (26) uit Kieldrecht bij Beveren is niet meer. “Het eiland waar ze vertoefde, omschreef ze zelf als het aards paradijs. Het is een beetje een troostende gedachte ondanks ons immens verdriet”, getuigt haar vader.

Volledig scherm Maartje en Anemoon genieten met volle teugen van hun tijd op Sunrise aan de Lilse Bergen / Het strand van de LIlse Bergen is een feestparadijs voor de festivalgangers van Sunrise / Evelien en Alexander leven zich meestal uit aan 'The Towers'. Wij konden ze uitzonderlijk spotten aan het podium van 'The Beach' © Jurgen Geyselings / Sunrise / Jurgen Geyselings

2. “Een quote op iemand z’n balzak tatoeëren, dat zal ik toch respectvol afslaan.” Nergens is bloot een hoger goed dan bij ‘Sinsin Tattoo’ in Antwerpen, één van ‘s lands bekendste tattooshops gerund door een bende van vijf dertigers, maar ook daar zijn er grenzen. Onze reporter mag een dag mee op sleeptouw, en hoort er de gekste verhalen én een gouden tip: “Niets is vreselijker dan een ongewassen vent die zes uur lang op je tafel ligt te stinken.”

Volledig scherm Thomas 'Toop' De Laet (50), slachtoffer van schietpartij in Niel. Rechts, Jordy O. (44), die Thomas drie keer neerschoot. © rr / rr

3. Een ruzie in café In Den D’Rupel in Niel is in de nacht van zaterdag op zondag wel heel zwaar uit de hand gelopen. De 50-jarige Thomas ‘Toop’ De Laet ligt momenteel in kunstmatige coma nadat ene Jordy O. uit Boom hem drie keer heeft beschoten. Jordy was een tijdlang samen geweest met zijn nichtje en zou haar bedreigd hebben omdat hij niet kon verdragen dat zij de relatie had beëindigd. “Pas na het derde schot viel nonkel op de grond.”

Volledig scherm Tatoeëerder Jamin (31) kleurt de gigantische draak op de dij van Sophie-Charlotte (21) in. © Klaas De Scheirder

4. “Een quote op iemand z’n balzak tatoeëren, dat zal ik toch respectvol afslaan.” Nergens is bloot een hoger goed dan bij ‘Sinsin Tattoo’ in Antwerpen, één van ‘s lands bekendste tattooshops gerund door een bende van vijf dertigers, maar ook daar zijn er grenzen. Onze reporter mag een dag mee op sleeptouw, en hoort er de gekste verhalen én een gouden tip: “Niets is vreselijker dan een ongewassen vent die zes uur lang op je tafel ligt te stinken.”

Volledig scherm BK chili pepers eten © Bart Borgerhoff

5. Het ging er heet aan toe in Ham vandaag, en dat kwam niet alleen door de zomerse temperaturen. In het centrum vond namelijk het Belgisch kampioenschap ‘hete pepers eten’ plaats. Acht dapperen gingen de uitdaging aan en speelden ronde na ronde de pikantste chilipepers weg. Wij gingen een kijkje nemen en leerden van de beste hoe je zoiets aanpakt. “Je moet het eten van zo’n pikante peper eigenlijk vergelijken met het laten zetten van een tatoeage.”

Volledig scherm Een opgepakte verdachte wordt het gerechtsgebouw binnengeloodst. In bijna 30 jaar onderzoek volgen amper vijf arrestaties voor de moord op Peter De Vleeschauwer. © Marc Goossens

6. ‘The answer is blowing in the wind.’ Dat staat op het graf van de Lokerse rijkswachter Peter De Vleeschauwer (37). Hij liet in 1996 het leven bij een professionele moord. Een moord die na bijna 25 jaar nog altijd niet opgelost is. De hypotheses over zijn dood zijn vaak knotsgek, maar toch is het een smet op het blazoen van justitie dat de dood van een dienaar uit de eigen rangen nooit werd opgelost. Al beweren veel kwatongen dat ook uit eigen politiekringen het onderzoek bewust vertraagd werd. Een reconstructie van een van de weinige onopgeloste moorden op een politieagent in ons land.

Volledig scherm © Studio Salien

7. Helemaal omgeven door het groen vind je in Gentbrugge een prachtige villa met mini-kasteelallures. De iconische gevel is dan wel historisch beschermd, maar binnenin kun je genieten van alle moderne comfort. Voor 2,1 miljoen euro waant u zich God in Frankrijk, aan de Schelde weliswaar. Samen met Jef Van Cauwenberghe van vastgoedkantoor Landbergh gaan we van poort tot mansarde in dit uitzonderlijke huis. Droom gerust even mee...

Volledig scherm Tweelingzussen Christine en Thérèse Pattyn vieren komend weekend samen hun 80ste verjaardag. © Maxime Petit / Repro Maxime Petit

8. “We weten dat een van ons twee op een dag afscheid zal moeten nemen van de ander en alleen zal achterblijven. Maar daar staan we liever niet bij stil.” De kans op een eeneiige tweeling is ongeveer 1 op 250, maar precies tachtig jaar geleden was het raak in Roeselare. Nu Christine en Thérèse Pattyn samen 160 worden, zijn de zussen nog altijd vier handen op één buik. Wij brachten de tweeling samen voor een babbel over hun unieke band.

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.