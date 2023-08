Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: reacties op geweld van meisjesbendes en het blootste feest van het jaar

Volledig scherm Screenshots uit beelden van vechtende meisjes in Antwerpen. / Het meisje kreeg een wijnfles naar het hoofd geslingerd, die zij tijdig kon ontwijken. © RV / rv

1. Het 14-jarig slachtoffer uit Antwerpen dat een maand geleden in een ondergrondse parking is afgerammeld door enkele agressieve meisjes, heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat bevestigt haar familie. Het meisje had een hersenschudding, letsels aan haar nek, handen en oren, en verschillende gekneusde ribben. Haar vader is kwaad dat de politie pas in actie is geschoten nadat de filmpjes op sociale media waren verschenen. “Ik had hen alle namen en adressen bezorgd.”

Volledig scherm Een bezoeker waagt haar kans op het officieuze BK Dildowerpen. © Henk Deleu

2. Jezelf zijn en gek doen, dat is Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Een ferm vleugje erotiek ontbreekt zeker niet op het grootste verkleedfestival van de Benelux, met 25.500 bezoekers. Zo zagen we er een wel heel hete carwash. En was het aanschuiven om in bed te duiken met Hot Marijke, onze bekendste sekswerker. Zelfs Koen Crucke was er, om mee te doen aan het BK dildowerpen.

Volledig scherm In de Azaleastraat in Lanaken werd gisterenmiddag een 58-jarige vrouw neergestoken. Haar ex-man verdronk niet veel later in de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen. © LDBH

3. “Plots hoorden we een luide schreeuw. Dat moet ze geweest zijn.” De anders zo rustige Azaleastraat in Lanaken staat sinds vrijdagmiddag in rep en roer. Een 58-jarige vrouw werd er rond 2 uur ‘s middags neergestoken. Even later werd haar ex-man aangetroffen in de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen, iets verderop. Haar toestand is stabiel, hij overleefde het niet. Het parket van Limburg onderzoekt nog of er een verband is tussen de feiten, maar voor de buren is het duidelijk wat er vrijdag gebeurd is.

Volledig scherm Gerlinde Joos en haar zoontje Nathan, die vrijdagavond ei zo na stikte tijdens een optreden van Metejoor in Middelkerke en gered werd door Evelien Serpieters. © RV / RV

4. Gerlinde Joos (32) uit Houthulst en haar zoontje Nathan (5) zijn echte fans van Metejoor. Vrijdagavond woonden ze een optreden van de Vlaamse zanger bij in Middelkerke, maar tijdens het laatste nummer gebeurde het ondenkbare: een snoepbol kwam vast te zitten in de keel van de kleine jongen. Gelukkig was er Evelien Serpieters (40) uit Koekelare. Zij redde het leven van Nathan. “Ik had zoiets al eerder meegemaakt en wist dan ook perfect wat te doen”, zegt ze. Opvallend: ze was niet aan haar proefstuk toe.

Volledig scherm Links: Jeanne Van Deyck en echtgenoot Pieter Verreydt bij de definitieve sluiting van het zwembad van Hofstade. Rechts: haar foto op het bidprentje. © Dieter Nijs / rv

5. Het regent anekdotes en reacties na het overlijden van gewezen zwemlerares Jeanne(ke) Van Deyck. Met een ijzeren wil en eindeloos geduld leerde ze in het zwembad van Hofstade generaties kinderen, waaronder haar eigen drie zonen, zwemmen van begin jaren 80 tot de sluiting van het complex eind 2018. Donderdagavond overleed de 80-jarige vrouw, die een diepe indruk nalaat. Van haar imposante stem tot de waterballonnen die ze naar de redders gooide: de herinneringen zijn talrijk. “Ook al stond ze achteraan aan baan vijf, haar stem was hoorbaar tot in de cafeteria”

Volledig scherm In Brugge was enkele jaren geleden de meisjesbende de 'Zehbi's' actief. © RV

6. De beelden van vechtende tieners in Zelzate gingen ondertussen het land — en zelfs een deel van de wereld — rond. Volwassenen bekijken de beelden vol afgrijzen. Ze doen denken aan filmpjes van vijf jaar geleden in Brugge. Toen terroriseerde een meisjesbende — ze noemden zichzelf ‘De Zehbi’s — daar de stationsbuurt. Wij spraken exclusief met een ‘Zehbi’. “Mijn raad aan die meisjes in Zelzate? Hou ermee op. Ik kan het weten: je maakt ook je eigen leven kapot.”

Volledig scherm Mireille De Raeymaekers (63) woont al jaren in de Watermolenstraat in Diegem, op enkele tientallen meters van de luchthaven. © CSD

7. We horen ze allemaal weleens boven onze hoofden vliegen, maar sommige omwonenden van de luchthaven kunnen de vliegtuigen haast aanraken. Wij trekken deze zomer naar de naaste buren van Brussels Airport. Vandaag houden we halt bij Marc De Schrijver (66) en Mireille De Raeymaekers (63) in Diegem, die onder een aanvliegroute wonen. “Soms davert ons hele huis, maar dat zijn we ondertussen al gewoon.”

Volledig scherm Schepen Anthony Wittesaele (r.) reageert op de heisa nadat twee 'chique dames' viraal gingen met hun mening over ‘korte broeken’. © TikTok / Benny Proot / Mathias Mariën / Mathias Mariën

8. Twee ‘chique dames’, zoals een Nederlandse krant ze beschreef, gingen afgelopen week viraal na een uitspraak over ‘korte broeken’ in Knokke-Heist. In die mate zelfs dat er ludieke evenementen werden gelanceerd om in korte broek én met frigobox richting de badplaats te trekken. “Iedereen is hier welkom. Maar dat we grote led-schermen moeten beginnen plaatsen om te waarschuwen dat mensen niet half bloot over straat mogen lopen, zegt veel”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL).

