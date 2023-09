Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: Gwendoline (34) reageert na gewelddadig overlijden vader (57) en ouderen amuseren zich tijdens rusthuisfestival

1. “Wie moet ik nog geloven?” Oudste dochter Gwendoline (34) zit ook 36 uur na het telefoontje over de dood van haar vader Danny Delaere (57) nog vol vragen. Vandaag is uit de autopsie gebleken dat de man uit Deerlijk door verstikking is gestorven tijdens een schermutseling. Zijn echtgenote - niet de moeder van Gwendoline - en meerderjarige zoon en dochter werden opgepakt. “Ik hoop snel te weten hoe mijn papa precies is gestorven”, zucht Gwendoline. De echtgenote is intussen aangehouden, de dochter en zoon zijn vrijgelaten.

Volledig scherm Maartje van de Sande. © Koen Verheijden

2. “Ik kan zelf een boterham eten, en een glas water drinken. Daar stopt het.” Wat Maartje (19) is overkomen, lijkt een scenario voor het tweede seizoen van ‘Knokke-Off’. Maar voor de jongedame is het jammer genoeg geen fictie. Op een avond reed ze mee met een jongeman uit de mondaine badplaats. Hij had te veel gedronken, duwde het gaspedaal veel te diep en toen liep het volledig mis.

Volledig scherm Willy Sommers brengt er de sfeer in en de polonaise wordt gretig meegedanst op het eerste rusthuisfestival aan woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde (Ninove). © Claudia Van den Houte

3. Het allereerste rusthuisfestival in ons land is zaterdag goed van start gegaan op het domein van woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde, nabij Ninove. Ouderen genoten naar hartenlust van muziek van onder andere Willy Sommers, van singalong-sessies, van beatbox-initiaties en veel meer. Ook de warmte kon hen niet stoppen. “Rusthuisbewoners zijn hier de vips.”

Volledig scherm Het bidprentje voor Michael 'Mike' Vanhove © rv

4. “Je zal voor altijd de liefde van mijn leven blijven”, zei Jana Bekaert (26) zaterdagnamiddag over haar echtgenoot. Een overvolle aula nam afscheid van Michael ‘Mike’ Vanhove (33) uit Deerlijk. De vader van zoontje Lior (1) overleed in de nacht van zondag op maandag bij een arbeidsongeval bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo. Familie en vrienden brachten een prachtig eerbetoon aan de jonge papa.

Volledig scherm Jacqueline ‘Tine’ Van den Broeck © PGA / rv

5. Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week spreken we met Jacqueline ‘Tine’ Van den Broeck, de oudste inwoonster uit Aarschot. In juni werd ze 105 jaar en woont in een van de huisjes op het Begijnhof. Dat gaat nog goed, want buiten het dagelijks bezoek van de verpleegster kookt ze nog elke dag haar eigen potje. “In al die jaren hebben mijn man en ik nooit ruzie gemaakt.”

Volledig scherm Glenn Audenaert. © Photonews

6. Zo’n 100.000 euro. Zoveel zou ex-politiebaas Glenn Audenaert ontvangen hebben om zijn invloed te laten gelden om de hoofdzetel van de federale politie te doen verhuizen naar de eigendom van een kennis. Het parket dagvaardde de gewezen politiebaas voor openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Smeergeld of een cadeau? Het kan de gewezen glamourflik – hij had ooit 650 man onder zich en een stulpje in Knokke – duur komen te staan.

Volledig scherm In deze woning komt een deurwaarder woensdag de bewoners uitzetten. Rechts: erevrederechter Jan Nolf © Foto Ronny De Coster / Benny Proot

7. Kan een gerechtsdeurwaarder je uit je huis zetten als je een huurachterstand op de valreep nog hebt betaald? “Ik heb 0 euro schuld en tóch zet de sociale woonmaatschappij me volgende week op straat”, getuigt alleenstaande moeder Annelies (35) uit Oudenaarde. Is de woonmaatschappij dan zo hardvochtig of volgt ze gewoon de wet? De directeur reageert, net als Jan Nolf, erevrederechter en expert ter zake. Hij fronst de wenkbrauwen. “Wie niet met mensen in problemen wil werken, wordt beter bouwpromotor in Knokke.”

Volledig scherm De overgebleven redders in Blankenberge moeten met het mooie weer alle zeilen bij zetten © Benny Proot

8. Twee dagen lang al overschrijdt de temperatuur de kaap van 30 graden, ook aan de kust. Dat bracht zowel op zaterdag als vandaag zondag een bijzonder drukke dag op het strand met zich mee. Maar met amper drie van de zeven zones bewaakt door minder redders, was het ook opletten geblazen. “Gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek.”

