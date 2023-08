Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: een Jaguar met nummerplaat KUT-WIJF en emotioneel afscheid van juf Cindy die op reis overleed

1. Een gepersonaliseerde nummerplaat kan al eens wat wenkbrauwen doen fronsen. En al zeker als je rondrijdt met ‘KUT-WIJF’ voor- en achteraan je wagen, zoals een vrouw uit Brugge. Wij brachten de foto gisteren al op onze website en vandaag doet de eigenares zelf haar verhaal. “Mensen hebben veel gelachen. Maar eerlijk? Ik zou het misschien niet opnieuw doen.” Maar waarom bestelde de goedlachse thuisverpleegster dan wel die opvallende plaat?

2. In een bomvolle aula namen familie, vrienden en collega’s vanmorgen afscheid van de 39-jarige Cindy Vanspauwen. Exact twee weken geleden werd de Limburgse juf onwel op vakantie aan de Spaanse Costa Brava, waar ze later die dag overleed. Cindy’s partner Claudio, haar twee pluskinderen en haar hartsvriendin Ann bleven tot de laatste seconde bij haar. “Woorden schieten tekort om te vertellen wat je voor mij betekent en hoeveel liefde je achterlaat”, pende Claudio neer in een pakkende brief.

3. Dat Athena M. (31) voor de volksjury zal staan voor de doodslag op Caroline Kint in Kortrijk, in oktober 2021, is geen verrassing. De jonge vrouw sloeg en schopte het slachtoffer verrot, vijf dagen later bezweek de 65-jarige Caroline aan haar verwondingen. Opmerkelijk is evenwel dat de raadkamer ook de buurvrouw van het slachtoffer voor assisen wil. “Terecht, haar prominente rol staat vast”, zegt Randall Huysentruyt, advocaat van de nabestaanden.

4. “Zaterdagmorgen om 4 uur kreeg ik een bericht van mijn toekomstige schoonzoon die postbode is. Hij had jullie krant in zijn hand en las het verdict van Luc Bellings voor. We hadden stress, maar dit doet zoveel deugd.” Lieven Vanneste van Frituur De Markt in Blankenberge moet tientallen vragen van klanten beantwoorden, nadat zowel zijn frieten als saté een 10/10 kregen van de strenge HLN-recensent. We zochten hem zaterdagmiddag op voor een babbel. En hij verklapte ons het geheim voor zijn lekkere frieten...

5. Even werd gevreesd dat de mergelgrotten van het Zuid-Limburgse Kanne (Riemst) dit weekend de festivallocatie zouden worden voor een illegale rave, maar daar kon de politie vrijdagavond en -nacht een stokje voor steken. Kanne werd hermetisch afgesloten voor iedereen die niet in het dorpje woont en dat leverde vrijdagnacht verbaasde blikken op bij de inwoners. “Toen we naar huis reden moest mijn vrouw haar identiteitskaart zelfs tonen. Misschien om te checken of we wel écht in Kanne wonen”, vertelt buurtbewoner Rudi.

6. Acht jaar geleden is het intussen dat Joeri Verbeeck als 17-jarige werd gegrepen door een vrachtwagen in een dodehoekongeval. Als bij wonder overleefde hij het ongeval, maar toch kwam hij zwaar gehavend uit zijn strijd. Ondertussen gaat het goed met hem, zo laat hij zijn volgers weten op zijn sociale media. Hij plaatste zelfs een filmpje om te tonen hoe hij met zijn bionische prothese leert werken.

7. We horen ze allemaal weleens boven onze hoofden vliegen, maar sommige omwonenden van de luchthaven kunnen de vliegtuigen haast aanraken. Wij trekken deze zomer naar de naaste buren van Brussels Airport. Vandaag houden we halt bij Jacques Van Eechaute (69) in Zaventem. “Ik zie er elke dag tientallen opstijgen of landen, maar zelf heb ik maar twee keer in een vliegtuig gezeten (lacht)”, vertelt de gewezen brandweerman.

8. Elke avond een kilometer of zeven, met een kilo sleutels in de hand. Klinkt als een cipiersshift in de Begijnenstraat, maar dat is geenszins waar we Anita Van Dyck (64) ontmoeten. We treffen haar boven de zitputten in grijze tapis-plein aan de Agora op de Stadscampus van Universiteit Antwerpen. U heeft er als student mogelijk de broek gesleten, zij woont er in een ruime duplex. “Eerlijk? Privé zou dit niet te betalen zijn.”

