Deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend: de onthullende outfit van Marieke Bresseleers op Graspop en het afscheid van Arne Torremans

1. Roy Maes, zaakvoerder van Trust Bouwwerken uit Bazel, heeft wonder boven wonder zijn gestolen bestelwagen teruggevonden. Dat gebeurde nadat een lezer van onze krant het artikel las over de diefstal. Die herkende de bestelwagen toevallig aan een opvallend kenmerk. “Een dag later en niemand zou het voertuig nog herkend hebben.”

Volledig scherm Marieke Bresseleers Graspop. © rr / Jasper van der Schoot

2. Op festivals loop je geregeld opvallende en kleurrijke figuren tegen het lijf en dat is op Graspop niet anders. Enter de markante Marieke Bresseleers (31), zangeres, performer en zangcoach, die op de weide langs alle kanten herkend, aangesproken en gefotografeerd wordt. De onthullende outfit die ze voor vrijdag had uitgekozen maakt dat opvallend veel mannen het toch niet kunnen laten om een selfie met haar te nemen. “Rock ‘n Roll en Metal gaan over vrijheid. Daar hoort ook bij dat mijn lichaam gezien mag worden.”

Volledig scherm Foto links: de ontsnapping van Dhoest uit de gevangenis in 1964 was dagenlang voorpaginanieuws. Op de foto zie je Sylvain Dhoest die weggeleid wordt door agenten. Op de foto links: de zwaargewonde boer Aimé Focquaert. © HLN archief / HLN archief

3. Hij wilde snel rijk worden en keek daarbij niet op een mensenleven meer of minder, maar de terreur van Sylvain Dhoest (°1938) stopte niet nadat hij achter slot en grendel belandde. De man, bekend als Vlaanderens eerste snelwegmoordenaar, slaagde er maar liefst zes keer in te ontsnappen uit de gevangenis. Telkens dat gebeurde, rolde een golf van angst over een groot deel van West- en Oost-Vlaanderen. “Ik heb nog enkele rekeningen te verheffen”, had Sylvain laten verstaan. Het verhaal van ‘de schrik van de E40', dat begon toen hij een nietsvermoedend vrijend koppeltje betrapte.

Volledig scherm Het afscheid van Arne Torremans. © Jef Van Nooten / Jef Van Nooten

4. Een parade met zestig vrachtwagens en Bengaals vuur. Zo hebben familie, vrienden en collega’s op een indrukwekkend manier afscheid genomen van Arne Torremans. Hij overleed op 22-jarige leeftijd aan een zeldzame bloedziekte. Papa Kim reed de urne van Arne doorheen zijn dorp. Zus Jolien lanceert een oproep om nieuw verdriet te voorkomen. “Doneer bloed en geef jezelf op als stamceldonor, het kan een leven redden.”

Volledig scherm Glenn (31) met Febe en Siebe. © Photo News

5. Zijn appartement verkopen, weer bij zijn ouders intrekken en meer dan honderdduizend dollar op tafel leggen: Glenn Martens (31) moest er veel voor over hebben om zijn kinderwens in vervulling te laten gaan. Via een buitenlands bureau vond hij een draagmoeder, die hem acht weken geleden de tweeling Febe en Siebe schonk. “Eerlijk: in het begin besefte ik niet echt dat dit mijn kinderen waren.”

Volledig scherm Bioboer Diederik Stevaert uit Oostkamp moet zijn planten nooit water geven. © Benny Proot

6. Droogtestress bij onze landbouwers, maar niet bij Diederik Steyaert (49) uit Ruddervoorde bij Brugge. De bioboer gebruikt al 23 jaar geen druppel extra water om zijn gewassen te doen groeien. “Planten zijn zoals mensen”, zegt hij. “Je moet het glas water niet voor hun neus zetten, ze moeten er moeite voor doen.”

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.