Zwarte rookpluim boven Deurne: isolatiemateriaal op bouwwerf schiet in brand Sander Bral

11 april 2019

17u19 2 Deurne Even paniek toen er een grote zwarte rookpluim boven Deurne hing donderdagavond. Bij dakwerken aan een werf zijn pakken isolatiemateriaal in brand gevlogen met veel rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer had de situatie snel onder controle. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.

De diensten van Brandweer Zone Antwerpen snelden donderdagavond naar de wijk Eksterlaar in Deurne omdat er verschillende meldingen binnenkwamen van een enorme zwarte rookpluim. “Het ging om een korte brand op een bouwwerf, onze diensten hadden de situatie snel onder controle na aankomst”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. “De schade valt mee en beperkt zich wellicht tot het isolatiemateriaal dat even in brand stond. Niemand raakte gewond.”

Het ziet er naar uit dat de veiligheid van de werf niet in het gedrang kwam en er dus gewoon verder gewerkt kan worden. Tijdens het brandje was er even verkeershinder. Het wijkteam van de lokale politie kwam alles in goede banen leiden.