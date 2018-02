Zwarte dag: dode en 30 gewonden DRIE ONGEVALLEN IN OCHTENDSPITS MET BUS OF TRAM DE LIJN SANDER BRAL EN PATRICK LEFELON

21 februari 2018

02u51 0 Deurne Een zwarte dag gisteren voor De Lijn in en rondom Antwerpen. Tijdens de ochtendspits kwam het tot drie ongevallen met een bus of tram. Er vielen één dode en dertig lichtgewonden. Het begon met de knal tussen een bus en een tram in Deurne, iets later viel een tramstel op zijn zijde op de rotonde in Wommelgem en in de late voormiddag kwam Maria Van Riet (86) onder een bus terecht. Na de namiddag is de vrouw overleden.

Het ongeval met de zwaarste tol gebeurde om halftwaalf. Aan de bushalte Gallifortlei op de Turnhoutsebaan in Deurne liep de 86-jarige buurtbewoonster Maria Van Riet naast een vertrekkende bus van De Lijn in een poging die nog te doen stoppen. Ze zou zijn uitgegleden en viel tussen het platform van de bushalte en de bus, waarna ze onder de wielen terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse om de bus met luchtkussens op te krikken, zodat de ambulanciers de vrouw konden bevrijden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar enkele uren later bezweken.





Woonde vlakbij

Maria Van Riet woonde al zes jaar in een appartementsgebouw op enkele meters van de bus- en tramhalte waar ze verongelukt is. Haar broer Josephus verbleef al langer in dezelfde blok. "Die twee waren twee handen op één buik", zucht de buurvrouw. "Ze gingen regelmatig samen op stap, elke woensdagochtend gingen ze samen naar het kerkhof om Maria's overleden man te herdenken. Deze keer trok ze er alleen op uit. Ze had zich helemaal opgemaakt om naar de stad te gaan, met lippenstift en al. Ik hield de deur nog voor haar open toen ze naar buiten liep, ze bedankte me en wenste me een fijne dag toe."





Te ver van platform

Maria's buren hekelen de tramhalte al een tijdje. "De bussen parkeren zich altijd veel te ver van het platform", vinden zij. "Voor zo'n frêle vrouwtje als Maria is het veel te gevaarlijk om op de bus te stappen."





"Het gaat om een ongelukkige val", reageert politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "We hebben getuigenissen van mensen die vlakbij het slachtoffer waren toen ze ten val kwam, die bevestigd worden door camerabeelden. De buschauffeur is niet in de fout gegaan." Het kruispunt aan de halte Gallifortlei heeft een grimmige reputatie. In 2014 overleed er de vijfjarige Ziggy tijdens een dodehoekongeval, het zoontje van acteur Marc Stroobants. Ziggy kwam onder een vrachtwagen terecht.





Nog onderzoek

Tijdens de vroege ochtendspits gisteren gebeurde nog een ongeval met een bus van De Lijn in Deurne. Op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de van de Wielelei knalde de bus frontaal op een tram. De buschauffeur zat even gekneld en is lichtgewond weggebracht. Verder raakten ook 25 passagiers lichtgewond. De oorzaak is wellicht te zoeken bij een technisch defect met een wissel. Dat wordt nog onderzocht.





Ook de oorzaak van het ongeval aan de rotonde in Wommelgem, anderhalf uur later, is nog niet opgehelderd. Daar kantelde één van twee tramstellen van tram 8 waar nog veertien passagiers in zaten. Drie passagiers en de bestuurder raakten lichtgewond. Volgens de lokale politie van de zone MINOS reed de tram te snel de rotonde op door een technisch defect aan de remmen. "Dat is te voorbarig", reageert woordvoerder Sonja Loos van De Lijn. "De defecte remmen kunnen ook het gevolg zijn van schade die is opgelopen bij het ongeval."