Zware crash eist twee doden, één moeder van drie vecht nog voor haar leven Sheila V.N. (30) zou als enige een gordel hebben gedragen Sander Bral

09 december 2018

20u16 0 Deurne Drie families zijn verscheurd na het tragisch ongeval in Deurne van vrijdagnacht. Bestuurder Manu R. (32) overleed ter plekke. Zijn kameraad Adil Z. (29) bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen en Manu’s vriendin Sheila V.N. (30), een moeder van drie, vecht nog steeds voor haar leven. Zij zou als enige haar gordel gedragen hebben.

Het is iets na één uur in de nacht van vrijdag op zaterdag wanneer Manu R., Sheila V.N. en Adil Z. van Café De Stella aan de Churchilllaan in Schoten richting Deurne rijden. Op de Ruggeveldlaan in Deurne loopt het helemaal mis ter hoogte van het viaduct van de E313. “Om een nog ongekende reden verloor de bestuurder van de Volkswagen de controle over zijn stuur”, klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen. “Wellicht raakte de wagen de hoge borduur onder de brug en werd het voertuig weggekatapulteerd. De wagen sloeg over de kop en raakte de reling die de autobaan van het fietspad scheidt. De reling doorboorde de wagen.”

Manu zat aan het stuur, hij stierf ter plekke. Adil, die op de achterbank zou gezeten hebben, moest meteen na het ongeval in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht worden. De kans dat hij het zou halen, werd toen al laag ingeschat. Dezelfde nacht nog bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het derde slachtoffer, Sheila, zou als enige haar veiligheidsgordel gedragen hebben en enkel zij overleefde de klap. Met een dubbele klaplong en een hersenbloeding wordt ze momenteel in het ziekenhuis in kunstmatige coma gehouden. Haar toestand was zondagavond stabiel, maar het blijft afwachten of ze erdoor komt en geen permanente letsels heeft opgelopen.

Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval zich heeft kunnen voordoen. Of er overdreven snelheid of alcohol in het spel zat, is tot nu toe niet officieel bevestigd.

Twee dochters en een zoon

Sheila en Manu zouden hun vroegere relatie recent terug opgepikt hebben. Volgens gasten van café De Stella waren ze dolgelukkig samen vrijdagavond. Ze vierden de heropening van het café, dat nu wordt uitgebaat door Sheila’s moeder. Sheila heeft twee dochters van tien jaar en een zoon van negen jaar uit een vorige relatie. De kinderen worden door familie opgevangen.

Manu was een havenarbeider die op verschillende dokken in de Antwerpse haven werkte. In dokwerkerskringen heerst er grote verslagenheid. “Een enorm sympathieke gast om de schaft mee te delen”, klinkt het bij collega’s. “Er heerst veel treurnis aan de dokken sinds we het nieuws vernamen. We zullen zijn gepassioneerde uiteenzettingen over snelle wagens en dén Antwerp erg missen.” Adil was een vriend van het koppel die bij Indaver nv tewerkgesteld was.