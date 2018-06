Zwaargewonde en enorme ravage na ongeval 25 juni 2018

02u32 0

Op het kruispunt van de Boekenberglei met de Cruyslei in Deurne gebeurde zaterdagavond een verkeersongeval waarbij drie voertuigen betrokken raakten. Ter plaatse troffen de aangestuurde patrouilles van de politie een grote ravage aan.





Een van de wagens stond voorbij de doorsteek aan de Gouverneur Holvoetlaan in de richting van Deurne Noord. Het voertuig was vooraan zwaar beschadigd en was niet meer rijvaardig. Er stond ook nog een kleinere wagen die over de gehele linkerkant beschadigd was. En dan was er nog een geparkeerd voertuig met schade die zo ernstig was dat het niet meer kon rijden. De 20-jarige bestuurder van de kleinere wagen liep zware verwondingen op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis van Deurne gebracht. De man is buiten levensgevaar.





Er waren geen rechtstreekse getuigen van het ongeval. Maar dat de klap enorm was, bewezen de brokstukken die overal in het rond lagen en het gegeven dat veel mensen de aanrijding hoorden. Wellicht kwam de eerste wagen met bestuurder van 32 jaar uit de richting van de Drakenhoflaan gereden. De kleinere wagen zou vanuit de Gouverneur Holvoetlaan in de richting van de Cruyslei gereden zijn en moest daarvoor de Boekenberglei kruisen.





De omstandigheden van het ongeval moeten verder onderzocht worden. (BSB)