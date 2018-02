Zorgbedrijf Antwerpen test nieuw systeem naar Nederlands model 27 februari 2018

02u39 0 Deurne Zorgbedrijf Antwerpen gaat de komende maanden een nieuw zorgmodel uittesten waarin teams van zorgverleners instaan voor een bepaalde regio. Op die manier zou de zorg persoonlijker gericht moeten zijn op de noden van de senioren waardoor zij langer thuis zouden kunnen wonen en minder hulpbehoevend zouden zijn.

Het doel van Transforming Integrated Care in the Community' (TICC) is senioren langer gezond thuis te laten wonen en de tevredenheid verhogen van klanten en medewerkers. Een klein team van een twaalftal medewerkers gaat in een buurt aan de slag en neemt alle aspecten van de zorg voor senioren in handen. "Vandaag worden senioren nog te vaak over dezelfde kam geschoren waardoor zorgverleners hun tijd niet efficiënt kunnen verdelen volgens de noden van de bewoners", legt Brigitte Dufornee, buurtzorgmanager en projectleider TICC uit.





Daarnaast staat het team zelf in voor zijn dagelijkse werking en de manier waarop de medewerkers zich organiseren om de seniorenzorg in hun buurt zo goed mogelijk te doen functioneren. Dit model dat werd ontwikkeld in Nederland blijkt heel succesvol te zijn.





Momenteel werken circa 14.000 medewerkers van Buurtzorg over heel het land in autonome teams. Door over te stappen naar dit model steeg zowel de patiënten- als de medewerkerstevredenheid, daalde de afwezigheid en nam het aantal behandelde patiënten toe, terwijl de totale kostprijs van de zorg daalde.





Pilootteam

Voor Zorgbedrijf Antwerpen zal het pilootteam voor dit project worden opgezet in Deurne Noord. De voorbereiding startte al vorig jaar. Deze zomer hoopt Dufornee daadwerkelijk te kunnen starten met het proefproject. Of het dezelfde positieve invloeden zal hebben als in Nederland, zal moeten blijken. (ADA)