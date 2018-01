Zebrapaden verdwenen op vernieuwde Bisschoppenhoflaan 01 februari 2018

02u54 0 Deurne Buurtbewoners van de Bisschoppenhoflaan in Deurne vinden het ongehoord dat met de heraanleg van de rijbaan enkele oversteekplaatsen zijn verdwenen. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verdedigt de beslissing: "Oversteekplaatsen zonder verkeerslichten zijn te gevaarlijk op wegen met twee keer twee rijstroken en een snelheidsregime van 70 km per uur."

Agentschap Wegen en Verkeer is in maart vorig jaar begonnen met de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan, tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg. Het wegdek is helemaal vernieuwd. Door het slechte weer in december liepen de werken aan het voet- en fietspad vertraging op. Die worden maandag hervat.





Niet iedereen is gelukkig met de vernieuwde Bisschoppenhoflaan. Veel buurtbewoners hadden bijvoorbeeld gehoopt op een verlaging van het snelheidsregime van 70 naar 50 km per uur tussen de Kruiningenstraat en de Merksemsesteenweg. Maar Agentschap Wegen en Verkeer en het Antwerpse stadsbestuur vonden 'een snelheidsverlaging nefast voor de doorstroming'.





Kwaad bloed

De beslissing om tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg enkele oversteekplaatsen te schrappen zet kwaad bloed. "Moeten we zelf witte strepen op de straat schilderen?", vraagt buurtbewoonster Lydia zich af. "Veel mensen die in de Aldi of Lidl hun inkopen doen, moeten nu met zware tassen een heel eind omlopen om aan de overkant van de straat te geraken."





Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is de beslissing uit veiligheidsoverwegingen genomen. "Oversteekplaatsen zonder verkeerslichten zijn te gevaarlijk op wegen met twee keer twee rijstroken en een snelheidsregime van 70 km per uur", zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. "We hebben tellingen gehouden om te bekijken waar het opportuun is om verkeerslichten te plaatsen. Op basis van die resultaten is beslist dat er tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg geen oversteekplaatsen komen. Oversteken kan wél aan de Keesinglaan én er zijn plannen om aan de Kruiningerlaan een veilige oversteekplaats aan te leggen." (BJS)