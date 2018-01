Wurger krijgt ook in beroep 18 jaar voor moord op partner 02u31 0 Deurne De 68-jarige Jean Lanckriet is door het Antwerpse hof van beroep, net als in eerste aanleg, veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op zijn echtgenoot Emiel Oldijck (65). Hij had het slachtoffer gewurgd met een badjasriem in hun appartement aan de Maria de Heeltstraat in Deurne.

Jean Lanckriet had op 1 mei 2015 zelf naar de hulpdiensten gebeld. "Ik denk dat ik juist iemand vermoord heb. Ik heb mijn echtgenoot gewurgd en hij ademt niet meer", zei hij snikkend. De politie en de ambulanciers troffen Emiel op het bed aan, met de riem van een badjas rond zijn hals gesnoerd. Alle hulp kwam te laat.





39 jaar samen

Jean en Emiel waren 39 jaar samen. De laatste zes maanden dronk het slachtoffer veel. Hij weigerde te minderen, tot grote frustratie van Jean. Op de dag van de feiten waren ze op café gegaan en Emiel was weer erg dronken geworden.





De beklaagde verklaarde dat hij al langer met het idee rondliep om zijn echtgenoot uit de weg te ruimen, maar nooit iets had durven te ondernemen. Toen ze thuiskwamen, wilde het slachtoffer nog een glas wijn en voor Jean was dat de spreekwoordelijke druppel. Hij ging met de riem van een badjas naar de slaapkamer, ging achter Emiel staan en zei: "Ik heb iets anders bij, daar kom je ook van tot rust."





Niet uitgelokt

De verdediging pleitte dat het slachtoffer de feiten had uitgelokt, maar het hof volgde dat standpunt niet. Uit de verklaringen van Jean bleek dat hij zich goed voelde in hun relatie. Het drankprobleem van Emiel woog wel op hem, maar toch was hij hem steeds blijven voorzien van alcohol.





Geen slecht mens

Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met het feit dat Jean geen slecht mens is. "Hij hield veel van zijn partner, maar nam het recht in eigen handen en trachtte zijn problemen op te lossen door het slachtoffer te doden", aldus het hof. (BJS)