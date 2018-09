Wolkbreuk boven Antwerpen ALLE BRANDWEERPLOEGEN DE BAAN OP EN NOODNUMMER OVERBELAST SANDER BRAL

06 september 2018

02u44 0 Deurne Alle hens aan dek bij de hulpdiensten gisteravond en vannacht nadat een wolkbreuk delen van Antwerpen onder water heeft gezet. De brandweer moest alle ploegen de baan opsturen omdat straten en kelders onder water liepen in Wilrijk en Deurne. In Borgerhout viel een vals plafond naar beneden in het Erasmusziekenhuis. Het noodnummer raakte overbelast door meer dan 200 oproepen.

Door een hevige wolkbreuk, die vanuit het zuiden tergend traag over Vlaanderen en dus ook Antwerpen gleed, ontstond gisteravond en vannacht op heel wat plaatsen wateroverlast.





Het eerste grote alarm klonk bij verschillende bewoners nabij de A12 in Wilrijk. "Van de regio rond de IKEA kwamen meer dan dertig oproepen", weet woordvoerder Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. "Het aantal ondergelopen kelders hebben we dankzij het gebruik van zandzakken kunnen beperken maar we hebben niet kunnen vermijden dat verschillende straten zijn ondergelopen omdat de riolering het niet meer aankon."





Verkeerschaos

De zijrijbaan van de A12 richting Brussel moest ter hoogte van Wilrijk afgesloten worden door de politie. Het verkeer werd op de A12 zelf geleid, waar ook maar één rijvak toegankelijk was door de regen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan om de E19 te nemen voor verplaatsingen tussen Antwerpen en Brussel. De zijstraten aan IKEA Dynamicalaan, Terbekehofdreef en Oudebaan kwamen deels blank te staan. De politie moest ook het tunneltje onder de Boomsesteenweg aan een filiaal van supermarkt Delhaize afsluiten.





Na een eerste vlaag oproepen vanuit Wilrijk kwam er een tweede uit Deurne en Borgerhout. De Bisschoppenhoflaan, wel vaker geplaagd door wateroverlast, en zijstraten stonden onder water en de Oude Bosuilbaan aan het voetbalstadion moest afgesloten worden. In Borgerhout dan kwam er een oproep van het ZNA Erasmus omdat er door de impact van de hevige regen een vals plafond naar beneden stortte. Er vielen geen gewonden.





Noodnummer overbelast

"Onze diensten konden het water wel wegpompen, maar moeten er ook blijf mee weten", zucht O. "We hebben al onze beschikbare ploegen en bijstand van Zone Rivierenland moeten inschakelen om het water te lijf te gaan." De hulpdiensten benadrukten via sociale media om niet het algemeen noodnummer maar het noodnummer 1722 voor niet-dringende interventies te gebruiken. Dat nummer raakte daarop ook overbelast en was een tijdlang buiten gebruik.





De hevige regenval is volgens het KMI te wijten aan de trage snelheid waarmee de onweders voorbij vlogen. Ook deze ochtend en in de namiddag waarschuwt het KMI voor soortgelijke buien.