Winterwandeltocht 02u45 0

In Deurne wordt er zondag gewandeld met de Winterwandeltocht. Echte kilometervreters kunnen zich uitleven tijdens een wandeling van 25 km. Is dit wat te hoog gegrepen? Geen nood, want voor de gelegenheidswandelaars zijn er kleinere, maar daarom niet minder mooie, parcours uitgestippeld vanaf 4 km. Het Rivierenhof is zoals steeds de grote gemene deler doorheen de verschillende wandelingen. Haal dus die wandelschoenen uit de kast, trek uw jas, muts en handschoenen aan en stap mee door Deurne om te genieten van zijn pracht en praal. Vanaf 9 uur aan de cafetaria Sportpark Ruggeveld en Rivierenhof. (NBA)