Wie herkent deze lafhartige overvaller? Buren jagen man weg die dame (80) in haar flat onder schot hield Sander Bral

20 maart 2019

14u13 0 Deurne Politie en parket zijn op zoek naar de onbekende man die eind vorig jaar een tachtigjarige vrouw met een wapen bedreigde in haar eigen appartement in Deurne. De overvaller kon weggejaagd worden door de buren en moest zonder buit afdruipen, maar is nog steeds spoorloos. In het opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ op VTM, werden dinsdagavond beelden getoond van de dader.

In ‘Faroek Live’ vertellen getuigen hoe een onbekende man op zaterdag 8 december rond half vier ’s middags een appartementsgebouw aan de Ter Rivierenlaan in Deurne wil betreden. Hij belt lukraak aan bij verschillende appartementen maar niemand van de alerte bewoners laat hem binnen. Rond negen uur ’s avonds keert de verdachte terug en gebruikt hij dezelfde tactiek om het gebouw binnen te dringen. Met succes, deze keer, door zijn knalrode plunje denkt één van de bewoners dat de overvaller een postbode is.

De overvaller doet zich eventjes voor als een ongeruste buurman die komt controleren of de elektriciteit in het appartement nog werkt, waarop hij de deur open duwt en een wapen trekt op de bejaarde vrouw

Pistolets

Eén van de bewoners die de overvaller ’s middags niet binnen lieten, merkt dat er iets gaande is en blijft op haar hoede. Ze ziet hoe de overvaller de lift uit komt en de trap op springt naar het appartement van de oude dame, waar hij aanbelt. Het slachtoffer doet nietsvermoedend haar voordeur open, ze denkt dat haar buren komen vragen hoeveel pistolets ze bij haar ontbijt wil de volgende dag. De overvaller doet zich eventjes voor als een ongeruste buurman die komt controleren of de elektriciteit in het appartement nog werkt, waarop hij de deur open duwt en een wapen trekt op de bejaarde vrouw.

De overbuurvrouw hoort een gil en een mannenstem uit het appartement van het slachtoffer komen en belt ongerust aan. De bejaarde vrouw krijgt de instructies om te doen alsof er niets aan de hand is, terwijl ze bedreigd wordt met een pistool in haar ribben geduwd. Het slachtoffer slaagt erin de buren subtiel te alarmeren, die de oude vrouw naar de overkant van de gang sleuren, hun eigen voordeur dicht werpen en de politie bellen.

Foto’s genomen

Een minuut later stormt de overvaller terug naar beneden, niet vooraleer de buurvrouw enkele foto’s van hem kan nemen. Ook de alerte onderbuurvrouw ziet de verdachte in de gang wegvluchten en ziet van haar balkon hoe hij over straat wegvlucht. Een getuige op straat ziet meteen daarna een kleine grijze wagen met hoge snelheid wegrijden richting de Plankenbergstraat. Mogelijk zat een medeplichtige in de wagen zijn kompaan op te wachten.

Het slachtoffer en de getuigen hebben de dader goed kunnen zien en konden een robotfoto samenstellen. Het gaat om een jongeman tussen 25 en 30 jaar met een licht getaande huidskleur. Hij is normaal gebouwd en meet ongeveer 1m70. Hij droeg een opvallende knalrode trui en had een soort pet op. Hij droeg ook een oranjekleurig tasje waarin hij zijn wapen verborg. De politie is ook op zoek naar de inzittenden van de grijze wagen.

Wie meer weet over deze zaak kan bellen naar het gratis nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu. Bekijk de volledige reportage van ‘Faroek Live’ hieronder voor meer info.