Werkplek nodig? Ga eens naar penthouse 29 mei 2018

Het Deurnese koppel Sigrid Van Belle (41) en Kris Verreyken (48) openen binnenkort coworkingspace The Park Residence. Een voormalig penthouse werd volledig verbouwd tot meer dan 300 vierkante meter werkruimte met zicht op het Rivierenhof en amper 200 meter van hun woonplaats. Anderhalf jaar later is de werkplek klaar om open te gaan. The Park Residence wil vooral ondernemers uit Deurne en de omgeving aantrekken "Heel wat coworkingspaces bevinden zich binnen de Singel. Voor mensen die buiten de Singel wonen zijn er weinig mogelijkheden. We hopen dus vooral heel wat lokale mensen te bereiken die net als wij niet meer aan hun keukentafel willen werken", lacht Kris.





Douche

Naast de flexdesks, vaste bureaus en vergaderruimtes is ook een kleinere consulting room voorzien voor korte privégesprekken. Residenten kunnen verder gebruik maken van de ruime ingerichte keuken en de locker room met douche, bedoeld voor de sportievelingen die houden van een lange fietstocht of een loopje in het park. The Park Residence organiseert op 1 en 2 juni opendeurmomenten met een glaasje bubbels. Opgelet: inschrijven is noodzakelijk! Surf naar www.theresidence.be voor inschrijvingen en meer informatie. The Park Residence ligt op de Turnhoutsebaan 287 in Deurne.