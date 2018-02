Werken Fredegandus Van Rielstraat 20 februari 2018

In de Fredegandus Van Rielstraat wordt het wegdek hersteld in de oorspronkelijke staat. In januari vonden er nutswerken plaats. Daarbij werd de betonplaat ter hoogte van huisnummer 30 opgebroken en tijdelijk hersteld met klinkers. Nu wordt deze permanent hersteld. Tijdens de werken kan je als voetganger of fietser alle woningen bereiken. In de werkzone geldt een parkeerverbod. De garages zijn tijdelijk niet bereikbaar. Het beton moet 28 dagen uitharden. (NBA)