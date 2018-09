Werken fietsostrade van start 06 september 2018

De werken die de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier moet verbinden zijn deze week van start gegaan. De werken zullen een jaar duren om de fietssnelweg tussen de luchthaven van Deurne aan te sluiten aan het treinstation van Boechout. Het traject van 3,5km lang heeft ook een nieuwe fietsbrug nodig over de treinsporen op de grens tussen Mortsel en Boechout. In de eerste fase wordt het deel aan de luchthaven aangepakt en wordt er een doorgang onder de Krijgsbaan gegraven. Vanaf mei 2018 wordt de Victor Heylenlei heraangelegd en in augustus wordt de Oude Steenweg aangepakt. Tegen september volgend jaar zouden de werken afgerond moeten zijn. (BSB)