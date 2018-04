Werken Bisschoppenhoflaan (eindelijk) klaar 28 april 2018

Goed nieuws voor de omwonenden van de Bisschoppenhoflaan in Deurne: vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de fiets- en voetpaden tussen de kruispunten met de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg langs de kant richting Antwerpen. Daarna zijn de werken afgerond. Volgende week worden er nog enkele kleinere herstellingen uitgevoerd aan het wegdek van de Bisschoppenhoflaan. De hinder hiervan voor het verkeer is beperkt.





Meer dan een jaar





De werken liepen grote vertraging op en duurden uiteindelijk meer dan een jaar. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begon in maart vorig jaar met de heraanleg. Door het slechte weer in december liepen de werken aan het voet- en fietspad flinke vertraging op.





De aannemer begon begin februari aan de afwerking van het fietspad en de vernieuwing van het voetpad. Na twee dagen moesten de werken stilgelegd worden omdat een gasleiding was geraakt. (BJS)