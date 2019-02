Wegwijs met je tablet? Deurne houdt ‘tabletcafé’ BJS

14 februari 2019

13u53 0 Deurne Welke applicaties (apps) bestaan er op een tablet? Hoe gebruikt u die? Hoe maakt u foto’s met een tablet? Tijdens de ‘tabletcafés’ in Deurne staat een deskundige begeleider klaar om te helpen. Deelnemers kunnen hun eigen toestel gebruiken of één van tablets van het district Deurne uitproberen.

Een tabletcafé is ook een ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen er tabletervaringen uitwisselen of vragen stellen. Zin om tijdens een informeel moment, met een tasje koffie of thee, met de tablet aan de slag te gaan? Dan bent u van harte welkom. Er wordt geen klassikale les gegeven.

De tabletcafés vinden op twee momenten plaats: op woensdag 6 maart van 9.30 tot 11.30 uur in het Huis van het Kind (Lakborslei 200, 2100 Deurne) en op vrijdag 10 mei 2019 van 14 tot 16 uur in DC Arena (Gabriël Vervoorstraat, 2100 Deurne).

Deelnemen is gratis, maar bij inschrijvingen wordt er voorrang gegeven aan inwoners van het district Deurne. Inschrijven verplicht via het nummer 03 338 45 08 of via district.deurne@antwerpen.be .

