Wéér zwaar ongeval met tram 24 februari 2018

Op de Bredabaan in het Antwerpse district Merksem is gisteren weer een ongeval met een tram gebeurd. Een auto botste rond 16.30 uur tegen een tram op de tram- en busbaan, waardoor die ontspoorde. De tram werd door de aanrijding uit zijn bedding geduwd. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden. Hij is niet ernstig gewond. Daarna heeft De Lijn het ontspoorde tramstel getakeld. Dinsdag al gebeurden er in het Antwerpse enkele zware ongevallen bij het openbaar vervoer. In Wommelgem kantelde een tram, met vier gewonden tot gevolg. (PLA)