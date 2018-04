Waan je in de Alpen met nieuwe klimrotsen 05 april 2018

Het sport- en speelterrein in de Tweegezusterslaan in Deurne heeft er een nieuwe attractie bij. Achteraan het plein staan sinds kort twee grote klimrotsen die met elkaar verbonden zijn met een net, kabels en stapstenen. De klimrotsen kwamen er op vraag van de kinderen zelf. Zij wilden graag iets avontuurlijks waar ze op konden klimmen en klauteren. Het districtsbestuur van Deurne ging met die feedback aan de slag en gaf de kinderen waar ze om vroegen. Districtsschepen Elke Brydenbach kwam de rotsen officieel openen maar moest daarvoor wel haar klimcapaciteiten aanwenden. Samen met enkele kinderen uit de buurt knipte ze het lintje door. Daarna was het aan de kinderen om hun klimwand uit te testen en al gauw werd duidelijk dat zij heel tevreden zijn met hun nieuwe speeltuig.