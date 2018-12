Vrouw (84) krijgt hersenbloeding na duw in rug door handtasdief Patrick Lefelon

04 december 2018

16u42 0 Deurne Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel en 1.600 euro boete gevorderd voor Mahmoud A., die vervolgd wordt voor een brutale handtasdiefstal in Deurne, bij Antwerpen. Het 84-jarige slachtoffer liep daarbij een hersenbloeding op. “Mevrouw had net zo goed dood kunnen zijn”, stelde de procureur.

De bejaarde dame wandelde op 22 september 2017 in de Kreglingerstraat, toen ze plots een duw in de rug kreeg. Ze viel op de grond en werd beroofd van haar handtas. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een hersenbloeding werd vastgesteld. De vrouw had ook letsels aan haar kin en onderlip en verschillende schaafwonden.

Stroomstootwapen

Een getuige herkende Mahmoud A. als de dader. Hij werd op 13 februari verhoord, maar beweerde niets met de straatroof te maken te hebben. Bij een huiszoeking werd een stroomstootwapen aangetroffen, dat hij naar eigen zeggen op de Sinksenfoor gevonden had. De man had in 2015 al een werkstraf gekregen voor een diefstal met geweld. Hij liet verstek gaan op zijn proces.

De bejaarde dame stelde zich burgerlijke partij en eist een schadevergoeding. “Ze heeft nog altijd veel schrik. Niet alleen om op straat te komen, maar ook in haar eigen woning. Ze slaapt vaak op de zetel, omdat ze niet de korte afstand naar haar slaapkamer durft af te leggen”, pleitte de advocate van het slachtoffer.

Vonnis op 8 januari.