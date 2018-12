Vrouw (30) overleden en twee personen in levensgevaar bij zware crash in Antwerpen Sander Bral

08 december 2018

03u02 0 Deurne Een verkeersongeval in het Antwerpse district Deurne eiste in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoge tol. Een personenwagen met drie inzittenden kwam om een nog onbekende reden tegen een railing terecht met een zware klap tot gevolg. Eén persoon overleed ter plaatse. De twee anderen werden in levensgevaar afgevoerd.

Het ongeval deed zich voor op de Ruggeveldlaan in Deurne. “Het voertuig kwam van de Turnhoutsebaan en de bestuurder verloor op de Ruggeveldlaan om een nog onbekende reden de controle over het stuur”, bevestigt de lokale politie van Antwerpen. “Het voertuig crashte langs de zijkant van de weg tegen een railing. Een vrouw van dertig jaar overleed ter plaatse. De andere twee inzittenden zijn in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.”