Vrijspraak voor dames die vochten op trouwfeest 21 februari 2018

Twee Deurnese zussen van 26 en 22 zijn vrijgesproken van opzettelijke slagen en verwondingen op een trouwfeest. Het is volgens de rechter niet duidelijk wie de knokpartij is begonnen.





Het huwelijk tussen C. en haar man M. heeft niet lang standgehouden. Volgens de jonge Marokkaanse was het huwelijk "een hel". Haar schoonfamilie hield M. altijd de hand boven het hoofd. De scheiding deed de spanning tussen beide families niet afnemen. Bij een toevallige ontmoeting in het Wijnegem Shopping Center scholden de gewezen schoonzussen mekaar uit voor "hoer" en "slet".





Kort tijd later zaten de twee families op een Marokkaans trouwfeest in Turnhout. C. was er samen met haar zus. Haar gewezen schoonmoeder had haar dochter meegebracht. Net toen iedereen aan tafel ging, vlogen C. en haar zus de gewezen schoonfamilie in de haren. Volgens de procureur viel dat overigens erg letterlijk te nemen.





Volgens de correctionele rechtbank is er twijfel over wie nu precies de vechtpartij begonnen is en daarom sprak de rechtbank de twee beklaagden vrij. (BJS)