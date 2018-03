Vrijdag op de planken: 'De weg naar Wembelie' 25 JAAR GELEDEN SPEELDE ANTWERP EUROPACUP II-FINALE DAVID ACKE

28 maart 2018

02u29 1 Deurne Vrijdag gaat het theaterstuk 'De weg naar Wembelie' in première. Het stuk gaat over de Europacup II-finale van 'den Antwerp' tegen Parma, exact 25 jaar geleden. Acteur Jeron Dewulf vertolkt Junior, een 45-jarige man die 16 was op de dag van de finale.

Vraag aan de gemiddelde Antwerpsupporter naar het stadion met de mooiste herinnering en de kans is groot dat hij het Wembleystadion in Londen antwoordt. Dit jaar is het exact 25 jaar geleden dat Royal Antwerp FC de finale van de Europacup II speelde tegen het Italiaanse Parma.





Tot op vandaag is Antwerp de laatste Belgische club die daar in slaagde. Dat die finale uiteindelijk verloren werd, daar ligt diezelfde supporter niet van wakker.





Om dat jubileumjaar te vieren speelt vanaf vrijdag het theaterstuk 'Op weg naar Wembelie' met acteur Jeron Dewulf. "Ik zat in het zesde middelbaar toen de finale gespeeld werd, waardoor ik er niet bij kon zijn. Mijn vader troostte mij met de woorden dat er wel nog eens een finale zou komen. Ondertussen weten we allemaal hoe dat gelopen is," lacht Dewulf.





Die herinnering vormt meteen de rode draad door het stuk. "Het gaat over Junior die op de dag van de finale 16 jaar is maar er nu als 45-jarige op terugkijkt." Auteurs zijn Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx. Zij schreven in 2009 al het toneelstuk 'Den Derby' over de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot. In 2012 kwam daarop een vervolg met 'Den Derby 2'.





Cisse

Voor hun research spraken de auteurs met spelers die er destijds bij waren. Cisse Severeyns kon als maker van het enige Antwerpse doelpunt niet ontbreken. "Ik word er nog steeds over aangesproken, ook al ben ik al lang gestopt met voetballen. Dat is fijn. Ik ben heel trots dat ik deel heb mogen uitmaken van dat stukje geschiedenis", aldus Severeyns. "Het mooie aan heel het parcours is dat we er eigenlijk elke wedstrijd hadden moeten uitliggen (lacht). Alleen in de finale gebeurde dat niet. Tegen Parma hadden we geen schijn van kans en verloren met 3-1."





Ode aan het spelletje

Maar ondanks die verloren finale kijkt elke Antwerpfan met trots terug. "De supporters hadden die match in hun hoofd gewonnen. Zij waren minder ontgoocheld dan wij", herinnert Severeyns zich. "Dat is net zo mooi. Er wordt altijd gesproken over 'de finale' maar nooit zal je iemand horen vertellen over 'die verloren finale'", lacht hij.





En dat is wat de voorstelling wil tonen. "Het is een ode aan het spelletje. Aan de passie en de liefde die er bij komt kijken. We zijn ervan overtuigd dat ook niet-voetballiefhebbers dit zullen smaken", lacht Dewulf.





De voorstelling 'De weg naar Wembelie' gaat vrijdag in première in Theater Klokhuis. Tickets zijn verkrijgbaar via www.vlaamsfruit.be of 03.231.71.81.