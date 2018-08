Voormalige hondenschool wijkt voor basisschool 02 augustus 2018

02u48 0 Deurne Stedelijke basisschool Land van Nu krijgt een nieuw gebouw op de hoek van de Boekenberglei met de Ruimtevaartlaan. De school biedt plaats aan 250 leerlingen en wordt in september 2019 in gebruik genomen.

In 2012 vestigde de kleuterschool Land van Nu zich op de middenberm van de Boekenberglei. Tegelijkertijd werden aan de Luchtvaartstraat mobiele kleuterklasunits geplaatst. Om de doorstroom van de kleuters naar de lagere school te realiseren, wordt nu een nieuwe basisschool voor 250 leerlingen gebouwd op de hoek van de Boekenberglei met de Ruimtevaartlaan, naast het vliegveld van Deurne. Hiervoor wordt momenteel het gebouw van de voormalige hondenschool 'De Herdershond' afgebroken. Ook de hondenweide verdwijnt, aangezien deze gelegen is op het toekomstige schoolterrein.





Ondertussen is de vergunning voor de nieuwbouw verleend en is de planning voor de werken gekend. De werken beginnen nog deze maand. De bedoeling is dat de school in gebruik genomen wordt in september 2019.





Het Stedelijk Onderwijs renoveert op verschillende plaatsen in de stad schoolgebouwen. Onlangs nog kreeg basisschool Het Vliegertje nieuwe gebouwen aan de Fort III-straat in Deurne. Die nieuwe school telt 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen. (BJS)