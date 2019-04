Voormalig klooster wordt tijdelijk opvangcentrum voor 120 vluchtelingen ADA

12 april 2019

14u41 2 Deurne Nog voor deze zomer opent Fedasil een tijdelijk opvangcentrum voor 120 vluchtelingen in het voormalig klooster van de Zusters van het Heilige Hart in Deurne.

Het klooster biedt gespecialiseerde plaatsen aan voor andersvaliden en minder mobiele personen met hun familie. Het centrum gaat open begin mei en zal een open centra zijn waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Doordat er meer personen in de opvang verblijven, is er sinds enige tijd een tekort aan beschikbare plaatsen. Fedasil opent daarom in de komende weken tijdelijke opvangcentra in Deurne en Couvin. De opening van tijdelijke centra gebeurt altijd in overleg met de betrokken stadsdiensten. Het centrum in Couvin biedt onderdak aan 200 personen.

De opening van de tijdelijke centra in Deurne en Couvin wordt toevertrouwd aan een ervaren team van Fedasil-medewerkers. Het tijdelijke centrum in Deurne wordt opgestart onder leiding van werknemers uit het opvangcentrum van Kapellen, dat van Couvin onder de leiding van een team uit Florennes.