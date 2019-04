Voormalig klooster wordt tijdelijk opvangcentrum voor 120 vluchtelingen: De Wever niet te spreken over beslissing Maggie De Block David Acke

12 april 2019

14u41 10 Deurne Nog voor deze zomer opent Fedasil een tijdelijk opvangcentrum voor 120 vluchtelingen in het voormalig klooster van de Zusters van het Heilige Hart in Deurne. Burgemeester Bart De Wever is niet te spreken over die beslissing. “Antwerpen wordt niet ontzien door staatssecretaris De Block.”

“Via de pers moesten we vernemen dat Fedasil plannen had om in het oude klooster een tijdelijk opvangcentrum op te richten. Eergisteren kreeg ik telefoon van staatssecretaris De Block en deze morgen vernemen we wat exact de bedoeling is en dat er 120 mensen zullen worden opgevangen. Dat is de term communicatie niet waard. Dit wordt door onze strot geduwd,” begint burgemeester Bart De Wever zijn betoog.

Fedasil wil begin mei 120 vluchtelingen onderdak bieden in het voormalige klooster van de Zusters van het heilige Hart in Deurne. Dat dat klooster op enkele honderden meters van het huis van de burgemeester ligt, doet hier niet ter zake volgens De Wever. “Ik ben net zo goed gewoon een burger. Mijn grootste zorg gaat uit naar ons sociaal systeem dat nog maar eens onder druk komt te staan. Die mensen hebben zorg nodig, de kinderen zullen naar school moeten terwijl er al een capaciteitstekort is en ook het OCMW zal er heel wat klanten bij krijgen.”

Nieuw beleid

Sinds Theo Francken een stap opzij zette als staatsecretaris van Asiel en Migratie kan de burgemeester alleen maar vaststellen dat er een ander beleid wordt gevoeld waarin Antwerpen niet gespaard wordt. “De nieuwe staatssecretaris houdt geen rekening met de inspanningen die de stad al heeft gedaan. Tussen 2014 en vorig jaar ving Antwerpen al dubbel zoveel asielzoekers op dan Gent. Bovendien mag je niet vergeten dat mensen die een verblijfsvergunning krijgen nog eens naar een grootstad trekken.” Volgens de burgemeester kan de stad weinig tegen die beslissing ondernemen. Hoelang het tijdelijk open opvangcentrum er zal zijn, weet het kabinet van de burgemeester niet. Het klooster werd opgekocht door een projectontwikkelaar. “Ik veronderstel dat hij er wel andere plannen mee heeft dan een asielcentrum van te maken.”

Het klooster zal gespecialiseerde plaatsen bieden aan andersvaliden en minder mobiele personen met hun familie. Het centrum gaat open begin mei en zal een open centra zijn waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen. Het tijdelijke centrum in Deurne wordt opgestart onder leiding van werknemers uit het opvangcentrum van Kapellen.

Doordat er meer personen in de opvang verblijven, is er sinds enige tijd een tekort aan beschikbare plaatsen. Fedasil opent daarom in de komende weken twee tijdelijke opvangcentra, naast Deurne, komt er ook één in Couvin. Het centrum in Couvin biedt onderdak aan 200 personen.