Voetganger zwaargewond na aanrijding 02 augustus 2018

02u46 0

Op het kruispunt van Lakborslei en de Te Couwelaarlei in Deurne is dinsdagochtend een voetganger gewond geraakt bij een aanrijding door een personenwagen. De 82-jarige voetganger werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 35-jarige automobilist verklaarde dat hij door de zon de voetganger niet had gezien op het moment dat deze de straat overstak. Hij legde een negatieve ademtest af. (BSB)