Voetganger slechts lichtgewond na aanrijding door tram Sander Bral

28 november 2018

20u17 0 Deurne Een voetganger is gewond geraakt nadat hij woensdagavond werd aangereden door een tram in Deurne. Het ongeval deed zich voor aan de oversteekplaats ter hoogte van de Laurentia Poststraat.

Op het kruispunt van de Ter Heydelaan en de Laurentia Poststraat is het woensdagavond tot een aanrijding gekomen tussen een tram van vervoersmaatschappij De Lijn en een voetganger. Het ging om een oudere persoon met een boodschappentrolley die om een nog onbekende reden in contact kwam met de tram. Hij werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse omdat er eerst gedacht werd dat er iemand gekneld zat onder de tram. Gelukkig was dat niet het geval.

Er was even verkeershinder voor de trams maar het incident was snel van de baan.