Voetbalclub KFC Stabelino zoekt dringend spelers: “We zouden zo graag nog eens winnen” David Acke

10 februari 2019

16u06 0 Deurne Voor het geld moet je het niet doen, want dat is er niet, voor het plezier en de liefde voor het spelletje des te meer. De nieuwe voetbalploeg van KFC Stabelino in Deurne is dringend op zoek naar nieuwe voetbalspelers om volgend seizoen net iets vaker de drie punten binnen te halen.

Amateurploeg KFC Stabelino staat laatste in de stand met nog maar twee gewonnen wedstrijden. Het is zoeken om aan elf spelers te geraken voor de wedstrijden. Ondanks de twee trainingen in de week en de tactische besprekingen van de trainer voor de match, krijgt de ploeg zowat elk weekend het deksel op de neus. De goede wil is er, maar het pure voetbaltalent ontbreekt momenteel een beetje. En daar zijn ze zich bij KFC Stabelino in Deurne maar al te bewust van. “Onze voorzitter heeft ons de kans gegeven een nieuwe ploeg op te richten. We hebben snel snel wat spelers bij elkaar gezocht en dat wreekt zich nu een beetje. Door hun privéleven en werk, kunnen heel wat spelers niet komen trainen en dat weerspiegelt zich natuurlijk tijdens de matchen”, vertelt verdediger Tonio Restivo die nu invalt als keeper maar geblesseerd is. Om volgend seizoen beter te presteren, is de ploeg op zoek naar vers talent.

Tonio is naast speler ook ploegverantwoordelijke en richtte de ploeg een jaar geleden op. “Ik heb altijd van voetbal gehouden maar heb het nooit echt gespeeld. De stap om me aan te sluiten bij een bestaande ploeg was daardoor te groot. Ik was bang dat de spelers me niet zouden aanvaarden”, vertelt hij. Daarom besloot hij zelf maar een ploeg te starten. “Ook om de lege zondagen wat op te vullen.” Op dat moment verschijnt de voorzitter van het bestaande KFC Stabelino op het toneel. “Hij gaf me de kans een derde seniorenploeg op te richten. Dat kwam ons goed uit omdat we nu ook gebruik mogen maken van hun infrastructuur.”

Tonio en zijn 21 overige ploegmaten begonnen met goede moed aan het seizoen. Elke dinsdag en donderdag trainen ze anderhalf uur maar de resultaten blijven uit. “Al snel stopten vijf spelers en door blessures is het vaak moeilijk om aan elf spelers te geraken voor de match op zondag.”

Iedereen vanaf achttien jaar is welkom om de ploeg te versterken. “Ervaring is welkom maar dat is geen vereiste. Onze coach zal de spelers een maand testen. Hij zal niet alleen naar de capaciteiten kijken maar bovenal naar de motivatie. We willen vermijden dat we volgend seizoen met dezelfde problemen te maken krijgen”, vertelt Tonio. Tegelijk verwacht hij ook geen mirakels. “We blijven een amateurploeg hé. Na de match drinken we ook graag eens een pintje met de ploeg. Maar we zouden zo graag af en toe eens winnen”, lacht hij.

Voetballiefhebbers mogen zich melden bij Tonio via antoniorestivo@outlook.be.