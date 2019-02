Vluchtende bestuurder botst letterlijk op politie Sander Bral

23 februari 2019

De lokale politie deed in de nacht van vrijdag op zaterdag nazicht naar aanleiding van een ongeval aan de Dascottelei in Deurne waarbij verschillende voertuigen beschadigd raakten. De veroorzaker van het ongeval was weggevlucht. Eén van de aangestuurde patrouilles merkte het op te sporen voertuig op in de Thibautstraat en ging er achteraan. In een poging om aan de politie te ontkomen, draaide de bestuurder vlak voor een ander aankomend politievoertuig af. Een aanrijding kon niet vermeden worden. De bestuurder van de vluchtende wagen legde een positieve ademtest af. In de vluchtende wagen zaten nog drie andere personen waarvan er twee overgebracht werden naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de twee inzittenden van het politievoertuig raakten lichtgewond. De bestuurder die op de vlucht ging, werd gearresteerd. De twee betrokken voertuigen waren niet meer rijvaardig.